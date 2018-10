Chuyện showbiz: Khánh Thi "gây sốt" với loạt ảnh tình tứ bên chồng trẻ

Sáng 16/10, hình ảnh siêu xe Ferrari của Tuấn Hưng với phần đầu vỡ nát do mất lái đã lan truyền trên mạng. Theo một nguồn tin, nguyên nhân vụ tai nạn là do trời mưa, xe gầm thấp lao vào hố nước sâu nên bị mất lái và đâm phải lan can đường. Rất may không có người bị thương. (VOV.VN)