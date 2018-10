Chuyện showbiz: Lại rộ tin Nhã Phương, Phạm Hương mang bầu

Bức hình mới đăng tải của Phạm Hương gây nhiều tranh cãi khi cô lộ vòng 2 to bất thường. Thiết kế dáng xòe nhưng có eo ôm sát càng lộ rõ phần eo to. Trước đó, Phạm Hương vướng tin đồn mang thai khi đóng facebook ở ẩn và sang Mỹ một thời gian. Tuy nhiên cô phủ nhận. (2sao) Sau kì nghỉ trăng mật, Nhã Phương và Trường Giang cùng xuất hiện trong một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Trong video phát trực tuyến trên Facebook, khán giả nhận thấy vòng 2 của Nhã Phương lớn bất thường và lại làm rộ lên tin đồn mang bầu. (Tiền Phong) Những ngày qua, Noo Phước Thịnh thu hút nhiều sự quan tâm khi vướng phải ồn ào bị nhạc sĩ nước ngoài kiện, đòi bồi thường gần 1 tỷ đồng. Sau hình ảnh mệt mỏi đi diễn giữa ồn ào, nam ca sĩ vừa có mặt tại một bệnh viện để phát cơm từ thiện. (VTC News) Trên mạng xã hội hiện đang loan truyền tin đồn Phương Nga bị bạn cùng phòng Miss Grand International chơi xấu. Cụ thể, người đẹp Argentina thường xuyên chiếm dụng phòng tắm và ở trong đó thật lâu, khiến Phương Nga không thể vào sử dụng. Câu chuyện vẫn chưa được kiểm chứng. (Saostar) Á hậu Hoàng Anh tiết lộ cuộc sống đảo lộn từ khi có con. Có nhiều đêm cả hai vợ chồng gần như thức trắng để trông con. Khi con ốm, cả hai đều mất ăn, mất ngủ vì lo lắng. (Ngoisao.net) Mới đây, trong một sự kiện hội ngộ nhiều tên tuổi của làng giải trí, nhạc sĩ Đức Huy gây bất ngờ khi đi cùng người vợ trẻ đẹp và dịu dàng của mình (váy vàng). Đồng thời, đây cũng là lần hiếm hoi bà xã của nam nhạc sĩ xuất hiện trước truyền thông. (Tiền Phong) Tim - Trương Quỳnh Anh cùng con trai đi xem phim dù cả hai đã ly hôn. (Ngoisao.net) Hoa hậu Hòa bình Pháp diện áo dài nón lá trên đường phố Sài thành. Cô đến Việt Nam nhân dịp làm khách mời trong sự kiện văn hóa. (Thanh niên) Dakota Johnson và bạn trai Chris Martin được cho là vừa tổ chức bữa tiệc tiết lộ giới tính em bé với bạn bè. Tuy nhiên đại diện của cô đã lên tiếng phủ nhận. (VOV.VN) Trong một cuộc phỏng vấn trên Thời báo New York, nữ giáo sư Neri Oxman - người dính tin đồn tình cảm với Brad Pitt, đã thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ giữa cô và tài tử Hollywood. Cô và Brad Pitt chỉ là bạn bè và là đối tác trong công việc. Thực tế Neri Oxman đã có bạn trai. (Vietnamnet)

