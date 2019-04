Chuyện showbiz: Lễ viếng và lịch trình tang lễ nghệ sĩ Anh Vũ ở Mỹ

Mới đây, ca sĩ Leon Vũ và nghệ sĩ Hoài Tâm đã livestream thông báo với khán giả về lịch trình nhận thi hài và tổ chức lễ viếng cho nghệ sĩ Anh Vũ tại Mỹ. Cụ thể: “12h30 trưa nay, nhà quàn An Lạc sẽ đến nhận thi hài Anh Vũ. Sau đó, họ tiến hành sửa soạn, trang điểm cho thi hài và mặc đồ chuẩn bị sẵn". (Tiền phong) Diễn viên Thuý Ngân thu hút sự chú ý với vẻ ngoài cá tính khi tham gia buổi họp báo ra mắt dự án webdrama "Bệnh viện thần ái" vừa qua. (VOV.VN) Ngày 4/4, Billboard music awards 2019 đã chính thức công bố danh sách nghệ sĩ được đề cử cho các hạng mục giải thưởng với 3 đại diện đến từ Kpop. (VOV.VN) Sau một tuần công chiếu chính thức (bao gồm cả 2 ngày chiếu sớm), theo thông tin từ nhà phát hành, bộ phim Chị Mười Ba – phần kết Thập Tam Muội đã chính thức cán mốc 650.000 lượt người xem. Với giá vé trung bình khoảng 70.000 đồng/vé, doanh thu bộ phim ước đạt từ 45-50 tỷ đồng. (SGGP) Chiều qua 4/4, ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng và bạn thân nam ca sĩ Vũ Hà đã có buổi casting mẫu nhí rất thú vị và ý nghĩa. Cặp bạn thân 20 năm của làng nhạc Việt ăn diện với phong cách đối lập. Nếu Vũ Hà “cưa sừng làm nghé” với phong cách trẻ trung thì “ông hoàng nhạc Việt” có phần lịch lãm. (Saostar) Lần đầu tiên sau 37 năm nhóm nhạc huyền thoại ABBA sẽ cho ra mắt hai sản phẩm âm nhạc mới vào mùa thu này. Đó là “I Still Have Faith In You” và “Don’t Shut Me Down”. (Một thế giới) Hình ảnh ăn mặc xuề xòa, vác bụng bầu to "vượt mặt" đi làm nail kiếm sống ở Anh của Nhã Phương trong phim ngắn mới Infill & Full Set đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. (PNTD) Là khách mời trong talk show Chuyện cuối tuần, Hồ Việt Trung xúc động kể lại 16 năm trầy trật để nổi tiếng và chuyện tình yêu sóng gió với hot girl Mi Vân. (Zing) Thúy Nga tiết lộ Hồng Vân từng là thần tượng của cô một thời. Nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ cũng là động lực để Thúy Nga quyết tâm theo đuổi nghệ thuật. (Thanh niên) Sau khi xảy ra scandal trốn thuế làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và sự nghiệp, mới đây Phạm Băng Băng đã chính thức công bố sẽ tham gia bộ phim Hollywood “355”. (Báo pháp luật)

