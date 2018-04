Chuyện showbiz: Mặc Trường Giang, Nhã Phương thân mật bên trai lạ

Ngày 12/4, một số hình ảnh mới nhất của Nhã Phương cùng hội bạn thân lên đường sang Thái Lan để dự mừng ngày Tết cổ truyền của nước bạn được hé lộ. Ngoài những bạn bè thân thiết, chuyến đi còn có sự góp mặt của Phương Anh - em gái Nhã Phương và một chàng trai "lạ". (VTC) Cuộc tình tan vỡ của nữ thí sinh tham dự buổi casting “Anh chàng độc thân – The Bachelor Vietnam” tổ chức tại Hà Nội khiến Lan Khuê xúc động nhớ về cuộc tình không trọn vẹn trong quá khứ của mình. (Lao động) Cách đây ít giờ, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi kể chuyện hậu trường của một cuộc thi hoa hậu trên trang cá nhân. Khá bất ngờ, nhân vật chính trong câu chuyện của ngôi sao họ Đàm lại là nam ca sĩ Vũ Hà - một thí sinh đi thi hoa hậu với đầy rẫy scandal. (2sao) Nhà báo Lại Văn Sâm tiết lộ anh sẽ trở lại sóng VTV vào tháng 5/2018 tới. Anh đảm nhận vai trò MC của một gameshow dành cho các quý ông. (Tiền phong) Hiệp Gà cho biết, chiếc xe này là anh mua lại của Châu Việt Cường. "Đúng là tôi vừa mua xe của Châu Việt Cường. Xe bây giờ Cường không đi nữa, thì vợ cậu ấy muốn để lại cho anh em thân quen lấy lại, chị Ngọc Anh (tên vợ Châu Việt Cường) cũng không có nhu cầu dùng xe nên bán chứ không phải là do việc vừa rồi, nhà hết tiền nên bán xe". (Người đưa tin) Theo Vũ Hoàng Việt, chuyện tình 5 năm với bạn gái lớn tuổi đã giúp anh có thêm động lực để vươn lên và thành công hơn trong cuộc sống, sự nghiệp. Đặc biệt, Vũ Hoàng Việt khẳng định tài sản và sự nghiệp mà anh có được là do chính ý chí và tài năng của bản thân tạo nên. Anh cũng nhấn mạnh, tình yêu là điều lớn lao không thể đem ra so sánh hay đánh đổi bằng nhà cửa, xe cộ hay tiền bạc... (Phụ nữ sức khỏe) Hình ảnh mới nhất của Nam Em cho thấy tinh thần của cô đã cải thiện hơn trước rất nhiều. Top 8 Hoa hậu Trái đất đã vui vẻ trở lại và đang trong giai đoạn thu âm để ra đời sản phẩm âm nhạc mới. (Đời sống pháp luật) Màn tỏ tình của "Dương Quá" Akira Phan khiến dàn giám khảo "Cặp đôi hài hước" và các khán giả có mặt ở trường quay không nhịn được cười. Tiết mục Thử thách tình yêu của anh cũng nhận được nhiều lời khen về sự chỉn chu ở phục trang, đặc biệt là việc giả giọng lồng tiếng phim Hồng Kông xuất sắc. (Vietnamnet) Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Vũ Duy Khánh vừa gây chú ý khi chia sẻ đoạn video trong sản phẩm âm nhạc phản ánh tệ nạn xã hội. Trong 30 giây giới thiệu, clip có nhiều cặp đôi diễn cảnh hôn táo bạo hay cảnh nhóm thanh niên đang sử dụng chất kích thích. (Dân việt) Đạo diễn Lý Hải đã chia sẻ clip hậu trường của bộ phim Lật Mặt: Ba Chàng Khuyết quay lại phân cảnh truy đuổi trên cung đường đồi dốc tại đèo Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng. Theo kịch bản, các diễn viên đóng thế sẽ điều khiển chiếc xe bán tải với tốc độ cao để thực hiện một cú “drift” mạo hiểm, mãn nhãn nhưng vẫn đậm chất hành động. (Đẹp)

Ngày 12/4, một số hình ảnh mới nhất của Nhã Phương cùng hội bạn thân lên đường sang Thái Lan để dự mừng ngày Tết cổ truyền của nước bạn được hé lộ. Ngoài những bạn bè thân thiết, chuyến đi còn có sự góp mặt của Phương Anh - em gái Nhã Phương và một chàng trai "lạ". (VTC) Cuộc tình tan vỡ của nữ thí sinh tham dự buổi casting “Anh chàng độc thân – The Bachelor Vietnam” tổ chức tại Hà Nội khiến Lan Khuê xúc động nhớ về cuộc tình không trọn vẹn trong quá khứ của mình. (Lao động) Cách đây ít giờ, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi kể chuyện hậu trường của một cuộc thi hoa hậu trên trang cá nhân. Khá bất ngờ, nhân vật chính trong câu chuyện của ngôi sao họ Đàm lại là nam ca sĩ Vũ Hà - một thí sinh đi thi hoa hậu với đầy rẫy scandal. (2sao) Nhà báo Lại Văn Sâm tiết lộ anh sẽ trở lại sóng VTV vào tháng 5/2018 tới. Anh đảm nhận vai trò MC của một gameshow dành cho các quý ông. (Tiền phong) Hiệp Gà cho biết, chiếc xe này là anh mua lại của Châu Việt Cường. "Đúng là tôi vừa mua xe của Châu Việt Cường. Xe bây giờ Cường không đi nữa, thì vợ cậu ấy muốn để lại cho anh em thân quen lấy lại, chị Ngọc Anh (tên vợ Châu Việt Cường) cũng không có nhu cầu dùng xe nên bán chứ không phải là do việc vừa rồi, nhà hết tiền nên bán xe". (Người đưa tin) Theo Vũ Hoàng Việt, chuyện tình 5 năm với bạn gái lớn tuổi đã giúp anh có thêm động lực để vươn lên và thành công hơn trong cuộc sống, sự nghiệp. Đặc biệt, Vũ Hoàng Việt khẳng định tài sản và sự nghiệp mà anh có được là do chính ý chí và tài năng của bản thân tạo nên. Anh cũng nhấn mạnh, tình yêu là điều lớn lao không thể đem ra so sánh hay đánh đổi bằng nhà cửa, xe cộ hay tiền bạc... (Phụ nữ sức khỏe) Hình ảnh mới nhất của Nam Em cho thấy tinh thần của cô đã cải thiện hơn trước rất nhiều. Top 8 Hoa hậu Trái đất đã vui vẻ trở lại và đang trong giai đoạn thu âm để ra đời sản phẩm âm nhạc mới. (Đời sống pháp luật) Màn tỏ tình của "Dương Quá" Akira Phan khiến dàn giám khảo "Cặp đôi hài hước" và các khán giả có mặt ở trường quay không nhịn được cười. Tiết mục Thử thách tình yêu của anh cũng nhận được nhiều lời khen về sự chỉn chu ở phục trang, đặc biệt là việc giả giọng lồng tiếng phim Hồng Kông xuất sắc. (Vietnamnet) Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Vũ Duy Khánh vừa gây chú ý khi chia sẻ đoạn video trong sản phẩm âm nhạc phản ánh tệ nạn xã hội. Trong 30 giây giới thiệu, clip có nhiều cặp đôi diễn cảnh hôn táo bạo hay cảnh nhóm thanh niên đang sử dụng chất kích thích. (Dân việt) Đạo diễn Lý Hải đã chia sẻ clip hậu trường của bộ phim Lật Mặt: Ba Chàng Khuyết quay lại phân cảnh truy đuổi trên cung đường đồi dốc tại đèo Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng. Theo kịch bản, các diễn viên đóng thế sẽ điều khiển chiếc xe bán tải với tốc độ cao để thực hiện một cú “drift” mạo hiểm, mãn nhãn nhưng vẫn đậm chất hành động. (Đẹp)