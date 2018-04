Chuyện showbiz: Midu chụp ảnh bikini gợi cảm, Sơn Tùng MT-P ra MV mới?

Midu khoe ảnh chụp với bikini gợi cảm trên trang cá nhân facebook. (FBNV) Nhã Phương mặc áo dài dự event ở Hà Nội: Nữ diễn viên tham gia một hoạt động nhân đạo do Hội chữ thập đỏ tổ chức. (Ngôi sao) Vợ chồng Bình Minh kỷ niệm 10 năm ngày cưới: Buổi tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng Bình Minh có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ trong showbiz Việt. (Vietnamnet) Phạm Anh Khoa phản ứng thế nào khi bị học trò tố gạ tình?: Nam rocker dường như không mấy quan tâm với ồn ào vây quanh mình những ngày qua. (VTC News) Khánh Thi chia sẻ bí quyết để chồng kém 11 tuổi yêu mỗi ngày: Khánh Thi chia sẻ, bí quyết để chồng trẻ yêu thương mỗi ngày và thường xuyên được nghe câu "Vợ đẹp quá à" là cô phải luôn nghĩ mình "chưa 18". (Vietnamnet) Sơn Tùng MT-P chia sẻ ẩn ý sẽ ra album mới?: Trong loạt hình mới, Sơn Tùng MT-P xuất hiện với vẻ chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây. (VOV.VN) Katy Perry hạnh phúc nắm tay Orlando Bloom đi dạo ở Italy: Katy Perry và Orlando Bloom không những thoải mái cười đùa và trò chuyện với nhau mà còn liên tục nắm tay không rời. (VOV.VN) Mỹ nhân 'Gia đình đá quý' chia sẻ khoảnh khắc gia đình bình yên: So Ji Hyun cười rạng rỡ bên tài tử In Kyo Jin và hai công chúa nhỏ trong bức ảnh gia đình mới nhất. (VNE) Thiên thần nội y Alessandra xinh đẹp, trẻ trung hậu chia tay hôn phu: Alessandra Ambrosio tiếp tục "ghi điểm" với phong cách thời trang trẻ trung, năng động. (VOV.VN) Gigi Hadid bị fan giả dạng phá rối tại sự kiện: Siêu mẫu Gigi Hadid vừa vấp phải những lời cáo buộc của "Hội bảo vệ động vật" cho rằng cô sử dụng lông thú để làm trang phục. (Zing)./.

Midu khoe ảnh chụp với bikini gợi cảm trên trang cá nhân facebook. (FBNV) Nhã Phương mặc áo dài dự event ở Hà Nội: Nữ diễn viên tham gia một hoạt động nhân đạo do Hội chữ thập đỏ tổ chức. (Ngôi sao) Vợ chồng Bình Minh kỷ niệm 10 năm ngày cưới: Buổi tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng Bình Minh có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ trong showbiz Việt. (Vietnamnet) Phạm Anh Khoa phản ứng thế nào khi bị học trò tố gạ tình?: Nam rocker dường như không mấy quan tâm với ồn ào vây quanh mình những ngày qua. (VTC News) Khánh Thi chia sẻ bí quyết để chồng kém 11 tuổi yêu mỗi ngày: Khánh Thi chia sẻ, bí quyết để chồng trẻ yêu thương mỗi ngày và thường xuyên được nghe câu "Vợ đẹp quá à" là cô phải luôn nghĩ mình "chưa 18". (Vietnamnet) Sơn Tùng MT-P chia sẻ ẩn ý sẽ ra album mới?: Trong loạt hình mới, Sơn Tùng MT-P xuất hiện với vẻ chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây. (VOV.VN) Katy Perry hạnh phúc nắm tay Orlando Bloom đi dạo ở Italy: Katy Perry và Orlando Bloom không những thoải mái cười đùa và trò chuyện với nhau mà còn liên tục nắm tay không rời. (VOV.VN) Mỹ nhân 'Gia đình đá quý' chia sẻ khoảnh khắc gia đình bình yên: So Ji Hyun cười rạng rỡ bên tài tử In Kyo Jin và hai công chúa nhỏ trong bức ảnh gia đình mới nhất. (VNE) Thiên thần nội y Alessandra xinh đẹp, trẻ trung hậu chia tay hôn phu: Alessandra Ambrosio tiếp tục "ghi điểm" với phong cách thời trang trẻ trung, năng động. (VOV.VN) Gigi Hadid bị fan giả dạng phá rối tại sự kiện: Siêu mẫu Gigi Hadid vừa vấp phải những lời cáo buộc của "Hội bảo vệ động vật" cho rằng cô sử dụng lông thú để làm trang phục. (Zing)./.