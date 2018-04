Chuyện showbiz: Minh Hằng tái xuất sau nghi vấn thẩm mỹ quá đà

Minh Hằng tái xuất sau nghi vấn thẩm mỹ quá đà: Nữ ca sĩ xuất hiện với vẻ nhí nhố trong buổi ra mắt phim tại TP HCM. (VTC News) Diện vest xanh lịch lãm, Jonh Phạm tự tin “đọ sắc” với Bùi Tiến Dũng: Chuyên gia trang điểm Jonh Phạm hào hứng chụp ảnh kỷ niệm cùng thủ môn Bùi Tiến Dũng tại Tuần lễ Thời trang Việt Nam 2018. (VOV.VN) Nhật Kim Anh nhập viện sau khi bị tung tin ngoại tình: Nhật Kim Anh hiếm hoi lộ vẻ mệt mỏi. Cô chia sẻ dòng cảm xúc trên trang cá nhân: ”Sáng sớm đã phải vào viện điều trị xương rồi! Mệt thật! Thời gian không có mà cứ phải nằm thế này đây?“ (Vietnamnet) Hoa hậu H'Hen Niê thả dáng giữa phố với trang phục streetstyle độc đáo: Hoa hậu H'Hen Niê công bố bộ ảnh phong cách street style được thực hiện trong hoạt động thuộc khuôn khổ Vietnam International Fashion Week. (VOV.VN) Minh Trung diện trang phục dát vàng dự thi Mister International: Siêu mẫu Minh Trung tung hình ảnh trang phục dân tộc dát vàng, nặng 40 kg mang dự thi Mister International 2018 do NTK Lê Thanh Hoà thực hiện. (VOV.VN) Tuấn Hưng vui vẻ trên máy bay cùng bà xã Hương baby. (FBNV) Hoà Minzy ‘phản pháo’ vụ bị tố mặc váy nhái của Song Hye Kyo: Người quản lý của Hoà Minzy nhấn mạnh, chỉ cần Hoà Minzy mặc lên xinh là được, còn “nhái hay không là chuyện của NTK”. (Tiền phong) Hoa hậu Mỹ 2005 kết hôn đồng tính: Deidre Downs làm đám cưới với bạn gái Abbott Jones trong một bảo tàng nghệ thuật cuối tuần trước. (VNE) Tài tử The Rock khoe con gái vừa chào đời: Siêu sao Dwayne "The Rock" Johnson vừa vui mừng báo tin cho khán giả hâm mộ toàn thế giới về cô con gái thứ 3 mới chào đời, có tên là Tiana Gia Johnson. (Zing) Thành Long bị chỉ trích vì vung tiền tậu máy bay mới nhưng bỏ bê 'con rơi': Đời sống giàu có của ông vua phim hài hành động được cho là đối lập với cảnh sống vất vưởng của Ngô Trác Lâm. (Ngôi sao)

