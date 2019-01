Chuyện Showbiz: Nam Em nhắn tin tán tỉnh “thô lỗ” tới Lee Min Ho

Nam Em nhắn tin cho Lee Min Ho trên Instagram, hỏi anh ở đâu và còn gửi hình ảnh quần áo xộc xệch, nhếch nhác tới cho mỹ nam Hàn Quốc. (2 Sao) Trước tin đồn quay lại với bạn trai cũ, bố của con gái Cherry, người đẹp làm mẹ đơn thân Hồng Quế khẳng định có cho vài trăm tỷ cô cũng không yêu lại bố của con gái. (Ngôi Sao) Trên trang cá nhân, diễn viên Mai Phương vừa chia sẻ hình ảnh tổ chức sinh nhật tuổi 34 bên gia đình ngày 14/1. Điều hạnh phúc nhất là trong ngày vui có sự xuất hiện của cha mẹ, con gái Lavie, sư thầy và bạn thân Bảo Như. (Zing News) Dư luận xôn xao "đoán già đoán non" rằng vợ Lê Hiếu đang mang bầu vì vòng 2 của cô to bất thường trong lễ cưới tối 14/1. (Zing News) Lý Liên Kiệt và con gái Jane vừa xuất hiện tại sự kiện do Jack Ma tổ chức vào tối 14/1. Ngôi sao võ thuật trở thành chủ đề tranh luận về ngoại hình và tình cảm với các con. (Zing News) Trương Bá Chi và Châu Tinh Trì không giấu những cử chỉ tình cảm dành cho nhau trong sự kiện quảng bá "Vua hài kịch 2" của Châu Tinh Trì giữa tin đồn 2 người có con chung song Trương Bá Chi đó chỉ là tin đồn. (Zing News) Mẹ của siêu mẫu Gigi Hadid khoe thân hình chuẩn không hề dao kéo ở tuổi 55. (VOV) Trần Kiều Ân phủ nhận chuyện yêu và cưới Đỗ Thuần ở tuổi 40. (Zing News)

