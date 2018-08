Chuyện showbiz: Nhã Phương mang bầu 3 tháng với Trường Giang?

Sáng 7/8, một fanpage chuyên về chuyện hậu trường làng giải trí Việt chia sẻ tin Nhã Phương đã mang thai 3 tháng. Một nguồn tin riêng cũng khẳng định đã gặp Trường Giang đưa Nhã Phương đến khám tại một bệnh viện phụ sản quốc tế ở TP.HCM. Tuy nhiên, chị gái của nữ diễn viên phủ nhận, "Tôi chưa từng nghe về chuyện đó. Tất cả chỉ là tin đồn thôi". (Zing) Giữa ồn ào dư luận về chuyện tình cảm với Nhã Phương, Trường Giang vẫn tập trung vào công việc và "quên sự đời". Trên trang cá nhân của Trấn Thành vừa đăng tải bức ảnh đang cùng Trường Giang và Ngô Kiến Huy đi ghi hình chương trình mới. Danh hài xứ Quảng vẫn vô cùng vui vẻ nhưng anh chọn giải pháp im lặng và không đưa ra bất kì câu trả lời nào. (Ngôi sao) Nam Em bất ngờ xuất hiện rất giản dị và thân mật, tự nhiên trong buổi ra mắt phim ngắn mang tên "Gọi tên nỗi đau", đồng thời hé lộ ca khúc tự sáng tác. (VOV.VN) Sáng nay (7/8), Vân Navy và bạn trai doanh nhân Trần An Tân đã cùng nhau tổ chức lễ ăn hỏi. Trong ngày đặc biệt, cặp đôi tân lang tân nương diện trang phục áo dài truyền thống màu đỏ. Khoảnh khắc hiếm hoi của đôi uyên ương đã được một người thân chia sẻ. (Saostar) Vướng tin đồn cuối năm sẽ lên xe hoa cùng doanh nhân giàu có hơn 16 tuổi, Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú không xác nhận và chia sẻ, khi nào có tin vui cô sẽ báo đến mọi người. (Gia đình) Angelina Jolie cảm thấy tức giận vì phải chia quyền chăm sóc các con với chồng cũ Brad Pitt. Được biết, nữ diễn viên này còn phản đối việc tham gia các lớp học cùng chăm sóc con cái. (Ngôi sao) Nhạc sĩ Dương Trường Giang - Tác giả "Phố không mùa" thực hiện bộ ảnh đẹp nhân dịp con gái nhỏ - Dương Du An vừa tròn 6 tháng tuổi. (VTC News) Trong đêm chung kết Lady of Brilliancy International 2018 - Hoa tỉ Sắc đẹp Quốc tế 2018 diễn ra tại Đài Loan, ca sĩ Miko Lan Trinh đã lọt top 16 chung cuộc và giành giải Người đẹp tài năng. (Thanh niên) Mới đây, trên trang cá nhân, Hà Anh khoe ảnh chụp cùng con gái dễ thương và viết: "Xin phép cả nhà hôm nay cho Myla ngáp ngủ "làm loạn" tí ạ! Tại hôm nay cháu bắt chước mẹ cháu được diện bộ đồ bơi đầu tiên trong cuộc đời 1 tháng 10 ngày của cháu!". (Gia đình mới) Thời gian gần đây, có thông tin Huyền My rục rịch lên xe hoa vào cuối năm. Theo chia sẻ từ một nhiếp ảnh gia có tiếng ở Hà Nội, Á hậu Việt Nam 2014 đã đăng ký gói chụp phóng sự cưới ở Châu Âu chỉ còn đợi chốt ngày giờ cụ thể để khởi hành. (Kênh 14)

