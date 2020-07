Chuyện showbiz: Tăng Thanh Hà khoe khoảnh khắc hiếm bên gia đình

DailyMail đưa tin, Brooklyn Beckham - con trai cả của David và Victoria Beckham đã cầu hôn bạn gái của mình - nữ diễn viên phim "Transformers" Nicola Peltz. "Brooklyn kể với bạn bè ở Los Angeles rằng anh đã đính hôn. Đây là bí mật trong nhóm của họ. Brooklyn và Nicola thực sự đang rất say mê nhau", người trong cuộc chia sẻ với The Mirror. (VOV).

DailyMail đưa tin, Brooklyn Beckham - con trai cả của David và Victoria Beckham đã cầu hôn bạn gái của mình - nữ diễn viên phim "Transformers" Nicola Peltz. "Brooklyn kể với bạn bè ở Los Angeles rằng anh đã đính hôn. Đây là bí mật trong nhóm của họ. Brooklyn và Nicola thực sự đang rất say mê nhau", người trong cuộc chia sẻ với The Mirror. (VOV).