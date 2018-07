Chuyện showbiz: Tăng Thanh Hà lộ ảnh gầy gò, kém lung linh

Hà Tăng lại khiến fan lo lắng vì vóc dáng gầy guộc và nước da hơi sạm của mình trong những hình ảnh mới nhất do bà xã Phạm Anh Khoa chia sẻ. (Ngôi sao) Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh bất ngờ hé lộ đã có người yêu mới, sau khi chia tay tỷ phú Hoàng Kiều. (Vietnamnet) Khác hẳn với hình ảnh mảnh khảnh, thư sinh, gương mặt góc cạnh trước đây, Soobin lộ sự tăng cân rõ rệt trong MV hợp tác cùng Jiyeon (T-ara). Hình ảnh béo ú của nam sĩ khiến nhiều fan thật khó lòng mà quên được. (Ngôi sao) Lưu Hương Giang đăng ảnh con cùng lời chia sẻ: "Các em ở nhà ngoan để tháng 8 mẹ quay lại The Voice Kids với các bạn bé nào, 2 năm bỏ quên ghế đỏ rồi". (FBNV) Hình ảnh Nhã Phương trong tạo hình cổ trang khiến nhiều người tin rằng, nữ diễn viên sẽ lại "phim giả tình thật" với Trường Giang trong một dự án mới do anh sản xuất. (2sao) Hoa khôi Nam Em tự tin thể hiện ca khúc 'You raise me up' tại đêm khai mạc vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới. (Kênh 14) Hình ảnh mới nhất do "mỹ Nhân chuyển giới" Nong Poy đăng tải nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. (Kênh 14) Người mẫu Pamela Anderson và chân sút người Pháp Adil Rami dự tính sẽ tổ chức đám cưới sau một năm gặp nhau tại giải đua Monaco Grand Prix. (Zing) Hoa hậu Phương Lê đeo đồng hồ 1,5 tỷ đồng kèm 2 nhẫn kim cương xa xỉ trong đó một cái trị giá 20 tỷ đồng khi gặp "đệ nhất mỹ nhân chuyển giới" Nong Poy. (VTC News) Tối 27/7, Triệu Vy tham dự sự kiện trao giải tại LHP Thanh niên First được tổ chức tại Thanh Hải (Trung Quốc), Triệu Vy được khen trẻ đẹp hơn sau thời gian ở ẩn giảm cân. Ở tuổi 42, cô được đánh giá là như trẻ ra 10 tuổi. (Zing)

