Chuyện showbiz: Trường Giang khẳng định Nam Em “không bình thường“

Diễm My đoạt giải thời trang với hình ảnh Helen trong “Cô Ba Sài Gòn“: Nữ diễn viên hạnh phúc khi giành được giải Woman in Film cho vai diễn Helen trong bộ phim “Cô Ba Sài Gòn” công chiếu đầu năm 2018. (VOV.VN) Bị đồn là cái tên ‘hốt bạc’ nhất nhì showbiz Việt, Lệ Quyên phản ứng: “Nữ hoàng phòng trà” thẳng thắn lên tiếng và không ngại chia sẻ quan điểm của mình. (VTC News) Hoa hậu chuyển giới Hương Giang quyến rũ, lần đầu làm vedette tại VIFW: Đây cũng là lần đầu tiên Hương Giang đảm nhiệm vai trò vedette kể từ khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới tại Thái Lan. (VOV.VN) Trong đoạn clip phỏng vấn với báo Zing, Trường Giang khẳng định: "Nam Em có một cái gì về đầu óc. Cô ấy có cái gì đó không như người thường". (Zing) MC Thanh Mai khoe nhan sắc quyến rũ ở tuổi 45 với váy ánh kim cầu kỳ: MC Thanh Mai vô cùng sang trọng trong những chiếc áo dài cách tân ánh kim kiêu sa toát lên vẻ sang trọng và gợi cảm. (VOV.VN) Phi Thanh Vân đã chán mặc hở đi sự kiện: Diễn viên 'Cô gái xấu xí' chọn mặc áo dài và trang phục công sở kín đáo, thanh lịch khi ra thủ đô dự event. (Ngôi sao) Diễm My 9x diện váy hoài cổ của Công Trí, khoe vai trần quyến rũ: Diễm My 9x chọn kiểu tóc mái ngang, mang lại nét cổ điển, thanh lịch cho vẻ ngoài. (VOV.VN) Brad Pitt và giáo sư Israel trò chuyện điện thoại suốt ngày: Tài tử 54 tuổi đang tiến triển tình cảm với Neri Oxman. (VNE) Song Hye Kyo từng bị tống tiền và dọa tạt axit: MC của kênh Channel A tiết lộ nữ diễn viên Song Hye Kyo bị chính người quản lý cũ gửi thư đe dọa tạt axít nếu không chuyển cho hắn 250 triệu won. (Zing) Dakota Johnson phải đi trị liệu tâm lý sau khi đóng '50 sắc thái': Bộ phim với rất nhiều cảnh sex bạo liệt gây ám ảnh với người đẹp 28 tuổi. (Ngôi sao)

