Chuyện showbiz: Trường Giang say đắm hôn má Nhã Phương giữa đám đông

Mới đây vào ngày 20/5, phía công ty Hwa&Dam đã xác nhận rằng Kim Go Eun chính là nữ chính trong mơ sẽ đóng cặp cùng Lee Min Ho trong tác phẩm truyền hình mới The King: The Eternal Monarch của biên kịch huyền thoại Kim Eun Sook. Tuy nhiên còn chưa kịp mừng thì các fan của Kim Go Eun lại phải chứng kiến cảnh thần tượng mình bị chê bai vì... không xứng với Lee Min Ho. (Doanh nghiệp VN)