Chuyện showbiz: Việt Anh điển trai, khoe ảnh gặp lại con hậu ly hôn

Sáng 1/12, Phan Mạnh Quỳnh đăng ảnh tình cảm bên bạn gái. Trong ngày đánh dấu tròn 4 năm cả hai gắn bó, anh hạnh phúc chia sẻ: "1/12, tròn 4 năm chuyện tình Brhsigaj và Alodbhdhfd. Đến giờ vẫn vui. Love you so much". (Zing)