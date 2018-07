Chuyện showbiz: Vợ Việt Anh lên tiếng đe dọa Quế Vân sau ồn ào hẹn hò

Hương Trần có những phản ứng mạnh mẽ sau khi Quế Vân liên tiếp tung những hình ảnh hẹn hò với chồng cô - nam diễn viên Việt Anh. Cô viết: "La liếm ai thì la liếm chứ chừa mặt chồng em ra nhé. Em chỉ muốn an phận làm mẹ bỉm sữa thôi, không muốn nổi sóng gì đâu ạ". (VTC News) Lê Thúy đăng ảnh tình tứ bên ông xã Đỗ An. Nữ người mẫu viết: "Chẳng có chồng ở nhà để mà nhõng nhẽo. Thấy chán quá". (FBNV) Rộ tin Trường Giang là nguyên nhân khiến Nhã Phương bỏ vai trong "Hậu duệ mặt trời". Nhã Phương từng xuất hiện trong buổi chụp poster phim nhưng cuối cùng nữ chính lại là Khả Ngân. (Ngoisao.vn) Hồng Nhung nô đùa cùng hai con Tôm, Tép ở bể bơi. (FBNV) Tuấn Hưng và con trai gặp gỡ Sơn Tùng M-TP và Isaac. (FBNV) Văn Mai Hương khoe "tậu" được chiếc túi yêu thích sau bao ngày chờ đợi. (FBNV) Theo thông tin có được, nữ diễn viên Thư Kỳ không ngần ngại bỏ ra số tiền 127 triệu đô la Hong Kong (khoảng 370 tỷ đồng) để tậu căn hộ thông tầng ở khu dân cư giàu có Mid Level West. Căn hộ này có diện tích 277m² và có có thể nhìn ra cảng Victoria. (Ngoisao.vn) Justin Bieber đã chia sẻ đoạn trạng thái dài nhằm xác nhận đã đính hôn với Hailey Baldwin. "Trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về em" - nam ca sĩ bày tỏ. (VOV.VN) Khi thông tin Justin Bieber đính hôn với siêu mẫu Hailey Baldwin chỉ sau một tháng tái hợp chiếm trọn mặt báo Hollywood những ngày gần đây thì Selena Gomez cũng đang tận hưởng kì nghỉ bên chàng trai lạ. (VOV.VN) Mới đây, một clip được quay từ năm 2014 trong chương trình The X-Factor (Nhân tố bí ẩn) nước Anh đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong clip của tập phim The Xtra Factor này, nữ giám khảo Mel B đã bị Louis sàm sỡ ngay trên sóng truyền hình. (VOV.VN)

