Chuyện showbiz:Thực hư ca sĩ Hồng Nhung có bạn trai mới sau khi ly hôn

Hồng Nhung đã nhanh chóng lên tiếng trước tin đồn có bạn trai mới sau khi ly hôn chồng Tây. Nữ ca sĩ cho biết, “Làm gì có chuyện đó. Anh ấy chỉ là người trong đoàn phim tài liệu mà tôi sắp hợp tác với đối tác nước ngoài”. (Phunutoday) Không ăn vận cầu kì, Tăng Thanh Hà vẫn đầy nổi bật khi dạo phố dịp cuối năm với những bộ trang phục do chính mình thiết kế. (VOV.VN) Ngôi vị Quán quân "The Tiffany Vietnam - Chinh phục hoàn mỹ" mùa đầu tiên đã thuộc về Nhật Hà. Cô sẽ kế vị Hương Giang Idol thi HH Chuyển giới 2019. (VOV.VN) Nàng siêu mẫu Candice Swanepoel khoe sắc vóc rực lửa cùng những đường cong gợi cảm trong bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu áo tắm mang tên cô. (VOV.VN) Từng tuyên bố sẽ hạn chế giả gái nhưng Duy Khánh quyết định phá lệ trong dự án phim Bà 5 Bống ra mắt dịp tết 2019, hứa hẹn nối tiếp thành công của vai diễn cô giáo Khánh trước đây. (Thanh niên) Bẵng đi nhiều năm, Hồ Quỳnh Hương không còn hay xuất hiện trên sân khấu, cũng không ra sản phẩm âm nhạc nào. Nữ ca sĩ tiết lộ, cô vẫn đi hát nhưng dành nhiều thời gian hơn cho việc kinh doanh và những sở thích khác. (An ninh thủ đô) Nam diễn viên Lee Sang Woo sẽ tham gia bộ phim sắp tới của đài tvN 'Touch Your Heart', để thay thế cho nam diễn viên Shin Dong Wook. (Saostar) Taylor Swift và Selena Gomez 'hội ngộ' đầu năm kỉ niệm tình bạn thắm thiết hơn 13 năm. (Saostar) Báo chí Mỹ đưa tin nữ diễn viên Brie Larson và vị hôn phu Alex Greenwald đã chia tay sau 5 năm yêu nhau và gần 3 năm đính hôn. (Zing) Ca sĩ Hương Tràm đã giúp điều ước của người mẹ đi tìm con suốt 17 năm trở thành hiện thực. Những giây phút cảm động của người trao và nhận món quà đã diễn ra trong liveshow Hộp thư số 1. (Thanh niên)

Hồng Nhung đã nhanh chóng lên tiếng trước tin đồn có bạn trai mới sau khi ly hôn chồng Tây. Nữ ca sĩ cho biết, “Làm gì có chuyện đó. Anh ấy chỉ là người trong đoàn phim tài liệu mà tôi sắp hợp tác với đối tác nước ngoài”. (Phunutoday) Không ăn vận cầu kì, Tăng Thanh Hà vẫn đầy nổi bật khi dạo phố dịp cuối năm với những bộ trang phục do chính mình thiết kế. (VOV.VN) Ngôi vị Quán quân "The Tiffany Vietnam - Chinh phục hoàn mỹ" mùa đầu tiên đã thuộc về Nhật Hà. Cô sẽ kế vị Hương Giang Idol thi HH Chuyển giới 2019. (VOV.VN) Nàng siêu mẫu Candice Swanepoel khoe sắc vóc rực lửa cùng những đường cong gợi cảm trong bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu áo tắm mang tên cô. (VOV.VN) Từng tuyên bố sẽ hạn chế giả gái nhưng Duy Khánh quyết định phá lệ trong dự án phim Bà 5 Bống ra mắt dịp tết 2019, hứa hẹn nối tiếp thành công của vai diễn cô giáo Khánh trước đây. (Thanh niên) Bẵng đi nhiều năm, Hồ Quỳnh Hương không còn hay xuất hiện trên sân khấu, cũng không ra sản phẩm âm nhạc nào. Nữ ca sĩ tiết lộ, cô vẫn đi hát nhưng dành nhiều thời gian hơn cho việc kinh doanh và những sở thích khác. (An ninh thủ đô) Nam diễn viên Lee Sang Woo sẽ tham gia bộ phim sắp tới của đài tvN 'Touch Your Heart', để thay thế cho nam diễn viên Shin Dong Wook. (Saostar) Taylor Swift và Selena Gomez 'hội ngộ' đầu năm kỉ niệm tình bạn thắm thiết hơn 13 năm. (Saostar) Báo chí Mỹ đưa tin nữ diễn viên Brie Larson và vị hôn phu Alex Greenwald đã chia tay sau 5 năm yêu nhau và gần 3 năm đính hôn. (Zing) Ca sĩ Hương Tràm đã giúp điều ước của người mẹ đi tìm con suốt 17 năm trở thành hiện thực. Những giây phút cảm động của người trao và nhận món quà đã diễn ra trong liveshow Hộp thư số 1. (Thanh niên)