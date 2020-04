Clip: Con gái Hồ Hoài Anh khoe giọng hát khiến Đông Nhi phải khen ngợi

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lưu Hương Giang đã chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào của hai bố con khi Hồ Hoài Anh đệm đàn cho con gái hát tiếng Anh. Tuy vậy, nữ ca sĩ vẫn đùa vui rằng: "Mina bị bố lôi ra tập hát. Ở nhà này không thích hát cũng phải hát con ạ".

Ca khúc "As long as you love me" được bé Mina hát bằng giọng hát trong trẻo với những điểm nhấn nhá khiến người nghe bất ngờ. Ca sĩ Đông Nhi bình luận: "Cô bé xuất sắc quá".

Nguyễn Quang Minh - thành viên nhóm nhạc OPlus ngạc nhiên: "Trời ơi, một cô bé mà hát được bài As long as you love me là cực kỳ ngạc nhiên". Diễn viên Lã Thanh Huyền khẳng định đây đúng là một gia đình nghệ thuật.

Trước những lời khen của đồng nghiệp, ca sĩ Lưu Hương Giang khiêm tốn: "Con gái hát chưa hay lắm đâu các cô chú, được cái hợp tác khi huấn luyện".

Mina là con gái đầu của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và ca sĩ Lưu Hương Giang. Cô bé sinh năm 2011. Ngoài Mina, vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang còn có một công chúa nhỏ nữa tên là Misu./.