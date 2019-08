Cô đào Scarlett Johansson là nữ diễn viên kiếm tiền nhiều nhất năm qua

Vị trí thứ 3 thuộc về nữ diễn viên Reese Witherspoon với thu nhập khoảng 35 triệu USD. Phần lớn số tiền cô thu được là từ chương trình truyền hình The Morning Show.

Dù 2018 là một năm có nhiều biến động trong cuộc sống, sự nghiệp của Jennifer Aniston nhưng cô nàng vẫn sở hữu con số thu nhập lên đến 28 triệu USD. Thu nhập của cô cũng đến từ việc tham gia The Morning Show và bộ phim hài kịch "Murder Mystery" của đạo diễn Kyle Newacheck.

Elisabeth Moss: 24 triệu xếp ở vị trí 7. Nổi bật ở mảng sân khấu nhưng Elisabeth rất được yêu thích khi tham gia các dự án điện ảnh. Mới đây, cô góp mặt trong tác phẩm chính kịch "The Kitchen".

Kế ngay sau Elisabeth là Margot Robbie với 23,5 triệu USD. Ngôi sao 29 tuổi vừa gây ấn tượng với vai diễn Sharon Tate trong "Once Upon A Time in Hollywood".