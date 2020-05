Con gái siêu mẫu Hà Anh: Chưa tròn 2 tuổi đã thuộc làu bảng chữ cái

Còn hơn một tháng nữa, Myla - con gái siêu mẫu Hà Anh sẽ tròn hai tuổi. Người đẹp Hà Nội thường chia sẻ hình ảnh và những câu chuyện về con gái lên trang cá nhân và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Nhiều người khen ngợi Myla xinh xắn, đáng yêu và rất thông minh.

Gia đình hạnh phúc của siêu mẫu Hà Anh.

Hà Anh cho biết, dù chưa tròn 2 tuổi nhưng Myla đã bi bô nói bằng hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Anh. Bé biết đẩy ượt xe scooter rất thành thạo.

Đặc biệt, Myla còn thuộc làu bảng chữ cái tiếng Anh, đếm từ một đến mười bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Siêu mẫu Hà Anh chia sẻ niềm hạnh phúc khi ở bên con. "Mỗi lần con nói mẹ ơi là mẹ sung sướng đến lịm đi vì đến giờ con mới chịu nói mẹ rõ ràng, trước đó con toàn gọi là mummy thôi. Mỗi lần con gọi daddy ơi là ba lại quắn chân chạy ra với con".

Myla sắp tròn 2 tuổi.

Hà Anh chia sẻ thêm về con: "Con bé rất ngoan, cười từ khi thức giấc đến khi đi ngủ, bé bỏng mê bơi lắm, giờ đeo phao là bé bỏng tự đạp chân bơi, ra biển là thích nhất, tha hồ nghịch cát!

Myla thích giúp mẹ, tỉa cây, bắt sâu, vứt rác cho mẹ. Bé rất tự giác, thỉnh thoảng yêu mẹ quá giáng tay tập vào mẹ bụp một cái! Mẹ giả vờ khóc, bé lấy tay vuốt ve mẹ miệng nói sorry an ủi mẹ, rồi cái mắt to long lanh nhìn sâu vào mắt mẹ cười với mẹ, hôn mẹ tình cảm."

Hà Anh cho biết, từ ngày làm mẹ, đi đâu cô cũng chỉ mong chóng sớm trở về nhà để được chơi với con. "Gần 2 năm được ở bên con trôi đi thật nhanh, chỉ mong được mãi bên con, để yêu thương, bảo vệ che chở và chăm sóc con mà thôi" -Hà Anh viết./.