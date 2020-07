Con trai Beckham và bạn gái hơn 4 tuổi tổ chức cưới theo nghi lễ Do Thái?

Theo nguồn tin trên Mirror, Brooklyn Beckham và hôn thê Nicola Peltz dự định sẽ tổ chức đám cưới theo nghi lễ truyền thống của người Do Thái. Được biết, nguyên nhân của việc này xuất phát từ nguồn gốc gia đình hai bên. Cụ thể, ông Nelson Peltz - cha của Nicola Peltz là người Do Thái. David Beckham cũng tiết lộ rằng, anh mang trong mình một nửa dòng máu Do Thái.

"Mẹ của Nicola Peltz - bà Claudia không phải người Do Thái nhưng cha cô ấy lại vô cùng sùng đạo. Họ nuôi dạy con cái tuân theo những giá trị truyền thống của người Do Thái", trang Mirror viết.



Thậm chí, chính cha mẹ của Nicola Peltz cũng từng tổ chức đám cưới theo nghi lễ truyền thống của người Do Thái vào năm 1985.



Trước đó, thông qua một bài đăng trên Instagram cá nhân, Brooklyn Beckham đã xác nhận đính hôn với bạn gái hơn 4 tuổi Nicola Peltz sau thời gian dài hẹn hò. Cậu cả nhà Beckham hạnh phúc viết: "Hai tuần trước, tôi cầu hôn người bạn tri kỷ của tôi và cô ấy đồng ý. Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này. Anh hứa sẽ là người chồng và người cha tốt trong tương lai. Anh yêu em". Kèm theo đó là bức ảnh cả hai đang đứng âu yếm trên cánh đồng hoa.

Nicola Peltz cũng không thể giấu nỗi niềm hạnh phúc khi để lại một bình luận: "Em cũng thật may mắn khi anh là của em".

Cả hai bắt đầu mối quan hệ tình cảm cách đây 9 tháng. Nicola Peltz và Brooklyn đều đã đưa nửa kia của mình về ra mắt và nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình./.