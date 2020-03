Con trai David Beckham và bạn gái trang điểm “mặt xấu” cho nhau tại nhà

Trên trang Instagram cá nhân, Nicola Peltz đăng tải hình ảnh cô và Brooklyn Beckham chơi trò trang điểm cho nhau trong thời gian tự cách ly ở nhà. Trong ảnh, nữ diễn viên sinh năm 1995 sử dụng tông màu xanh để trang điểm cho bạn trai. Còn cậu cả nhà Vic - Beck cũng tỏ ra không hề kém cạnh khi tô son xanh và má hồng cho bạn gái xinh đẹp. Người đẹp viết, “Cố gắng sáng tạo trong khoảng thời gian chúng ta ở nhà cùng nhau”.

Brooklyn Beckham và bạn gái Nicola Peltz chơi trò trang điểm cho nhau.

Dưới phần bình luận của bài đăng, Brooklyn Beckham ngọt ngào viết, “I will love you forever and ever I promise” (Anh hứa sẽ yêu em mãi mãi).



Hiện tại, Brooklyn Beckham và bạn gái đang cùng trải qua giai đoạn tự cách ly tại nhà giữa tình hình dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ ở Châu Âu.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz công khai yêu nhau vào hồi giữa tháng 11/2019. Con trai cựu danh thủ người Anh khá cưng chiều bạn gái, anh không ngại thể hiện tình cảm và nói lời yêu với Nicola Peltz. Brooklyn từng cho rằng, "Nicola Peltz, em là điều may mắn nhất mà anh có được".



Gần đây nhất, Brooklyn Beckham đã đăng tải bức hình ôm Nicola Peltz trong nhà tắm nhân dịp sinh nhật bạn gái và gây ra nhiều phản ứng trái chiều./.