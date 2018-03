Công an Cần Thơ họp báo về việc ca sĩ Phi Nhung bị khán giả “ăn vạ“

Sáng nay (23/3), Công an TP. Cần Thơ họp báo thông tin sự việc khán giả "tố" bị mất vàng trong sô diễn của Phi Nhung diễn ra tối 17/3 tại huyện Cờ Đỏ.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP. Cần Thơ khẳng định tại đêm biểu diễn lực lượng công an TP. Cần Thơ đã có mặt kịp thời, đảm bảo an ninh trật tự và đang chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

“Chúng tôi khẳng định trong đêm biểu diễn đã có lực lượng công an. Tuy nhiên, khi ca sĩ Phi Nhung đang biểu diễn thì một người phụ nữ hâm mộ và lên sân khấu giao lưu với ca sĩ Phi Nhung. Sau đó đặt vấn đề bị mất vàng. Hành vi này công an đang xem xét có phải bị cưỡng đoạt hay không. Công an thành phố đang chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra làm rõ”, Đại tá Trần Ngọc Hạnh nói.

Ca sĩ Phi Nhung.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền clip một phụ nữ bỗng dưng lên sân khấu nơi ca sĩ Phi Nhung biểu diễn cướp micro và nói mình bị kẻ gian lấy trộm 1 lượng vàng khi ngồi bên dưới xem biểu diễn. Sau đó, có thêm một số người khác cũng lên sân khấu.

Sự việc xảy ra vào tối 17/3 tại chợ Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Người này đòi nữ ca sĩ và ban tổ chức phải bồi thường vì cho rằng chương trình phải có công an và bảo vệ giữ gìn an ninh cho khán giả.

Sau khi đoạn clip được lan truyền, ngày 20/3, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo cho các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Cờ Đỏ tiến hành xác minh làm rõ. Đồng thời, mời những người liên quan đến đoạn clip trên để lấy lời khai và làm rõ việc có thật sự bị mất 1 lượng vàng rồi đòi ca sĩ Phi Nhung bồi thường vào tối 17/3 hay không.

Liên quan đến thông tin khán giả bị giật mất vàng trong đêm nhạc, Sở VHTT&DL TP. Cần Thơ cho biết, đêm nhạc trên thật chất là chương trình ca múa nhạc, ca cổ, tấu hài có chủ đề “Hương Phù Sa” do Đoàn Văn công Cục Chính trị (Quân khu 9) biểu diễn. Đoàn này được phép biểu diễn theo Quyết định số 135/QĐ-CCT ngày 26/2/2018 của Cục Chính trị (Quân khu 9) và được Sở VHTT&DL TP. Cần Thơ - cơ quan quản lý Nhà nước tiếp nhận hồ sơ, thẩm định nội dung theo quy định./.

