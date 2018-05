Công chúa Charlotte giống thành viên Hoàng gia Anh đến ngỡ ngàng

Gương mặt bầu bĩnh và nụ cười của công chúa Charlotte giống với hình ảnh thời thơ bé của Nữ hoàng Elizabeth II . Cô bé sở hữu đôi mắt to màu xanh, lông mày cong của Nữ hoàng. Không chỉ thừa hưởng nét đẹp từ cụ nội mà tiểu công chúa còn có gu thời trang nổi bật như nữ hoàng Anh Elizabeth II. Những trang phục mà công chúa mặc luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Món đồ thời trang tươi sáng luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho cô bé. Xuất hiện trước rừng ống kính, máy quay và hàng trăm người vây quanh nhưng Công chúa Charlotte không hề tỏ ra sợ hãi, ngại ngùng. Tiểu công chúa liên tục vẫy tay chào mọi người cùng thần thái tự tin của mình. Ngày 8/1 vừa qua, Charlotte đã có buổi đi học đầu tiên tại trường mầm non Willcocks Nursery. Công chúa Charlotte càng lớn càng xinh xắn đáng yêu với đôi mắt to tròn, mái tóc dài buộc nửa đầu điểm xuyết chiếc nơ nhỏ xinh còn được cho là giống hình ảnh công nương Diana hồi còn nhỏ. Nụ cười của tiểu công chúa cũng có nhiều nét giống hoàng tử Charles. Các đường nét thanh tú trên khuôn mặt tiểu công chúa Anh cũng phảng phất bóng dáng của Hoàng tử William. Không chỉ là bản sao hoàn hảo nữ hoàng Anh, Charlotte còn sở hữu gu thời trang tinh tế giống mẹ. Công nương Kate rất khéo léo trong việc diện đồ cho con để đồng điệu với cha mẹ nhưng vẫn giữ những nét truyền thống của hoàng gia. Trong chuyến công du của cặp đôi hoàng gia Anh tới châu Âu, Charlotte mặc váy xanh ton - sur - ton với mẹ. Công nương Middleton mặc chiếc váy Alexander McQueen trong chuyến thăm Canada vào tháng 9/2016 trong khi cô bé Charlotte cũng diện bộ trang phục tương tự vào tháng 7/2017./.

