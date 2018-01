Cuộc chiến mỹ vị: Will 365 và An Nguy mang tủ lạnh ở nhà lên sân khấu

Vừa qua, buổi họp báo ra mắt chương trình mới mang tên Cuộc chiến mỹ vị” được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh. Tại buổi ra mắt, An Nguy gây ấn tượng với mọi người qua “bộ cánh” phong cách tái ngộ Will cùng đảm nhiệm vai trò MC trong chương trình mới.

"Đầu bếp" Sĩ Toàn.

Trước buổi họp báo, hai MC “tay bắt mặt mừng”, nhí nhảnh selfie và dành những cử chỉ thân mật với nhau. Đây cũng là lần đầu tiên Will và An Nguy cùng dẫn chung trong một chương trình truyền hình.

Trong buổi họp báo, mọi người đều bất ngờ vì sự xuất hiện của hai tủ lạnh có in hình của An Nguy và Will. Ban tổ chức đã bí mật mang tủ lạnh của hai MC lên sân khấu để cho mọi người trong khán phòng có được sự trải nghiệm chân thực nhất về format của chương trình.

MC Anh Quân – người dẫn chương trình trong buổi họp báo lần lượt khám phá từng tủ lạnh của Will và An Nguy. Trong tủ lạnh của Will xuất hiện nhiều vật kỳ lạ như mặt nạ, đồ dưỡng da, thức ăn cho chó và rất nhiều ức gà. Giọng ca “Nơi ta chờ em” giải thích vì đang trong chế độ ăn uống nuôi cơ thể nên cần ăn nhiều ức gà và đắp mặt nạ cho da đẹp, ngoài ra Will có nuôi chó nên hay tiện tay để đồ ăn cho chó trong tủ lạnh.

Will và An Nguy là 2 MC của "Cuộc chiến mỹ vị".

Đến tủ lạnh kế bên, mọi người đều bất ngờ khi mở tủ lạnh của An Nguy khi chỉ toàn bánh cheese tart và trà sữa. Đầu bếp Sĩ Toàn tiết lộ sáng nay đã có người đặt hàng mua số lượng lớn ở cửa hàng anh và cho rằng đó chính là An Nguy hòng “mua chuộc” mọi người. An Nguy không chút tránh né còn tự nhận và mời mọi người cùng thưởng thức.

Phiên bản gốc “Please take care of my refrigerator” đã thống trị tỉ suất người xem trên khung giờ vàng tại Hàn Quốc, Trung Quốc cùng hàng loạt những gương mặt đình đám như Tae Yang, G-Dragon, Tae Yeon (SNSD), Jason Wang.

Được chọn lựa theo tiêu chí “Món ăn ngon – Đầu bếp đẹp” và 2 trường phái nấu ăn Chuyên Nghiệp và Home-Cook (Nấu ăn tại gia), chương trình đã mời 4 vị đầu bếp: Hoàng Nhân, Ngọc Anh, Vũ Dino và Sĩ Toàn. Trong đó Hoàng Nhân và Ngọc Anh theo trường phái Chuyên Nghiệp, Sĩ Toàn và Vũ Dino lại có sở trường riêng và nằm theo trường phái Home-Cook.

MC giới thiệu tủ lạnh của Will.

Nếu Hoàng Nhân đã quá quen thuộc với khán giả qua những chương trình truyền hình về nấu ăn trước đây, thì Ngọc Anh là một đầu bếp trẻ đầy tài năng tại một nhà hàng nổi tiếng tại Sapa; Ở trường phái Home-Cook cũng là những đối thủ hết sức đáng gờm. Vũ Dino - blogger về ẩm thực và hướng dẫn nấu ăn trên các trang mạng xã hội. Sĩ Toàn, một doanh nhân về thời trang, ẩm thực, đồng thời là chủ nhân của nhãn hiệu bánh tart nổi tiếng Whisk.

Với dàn khách mời là những gương mặt người nổi tiếng quen thuộc như: Quang Minh, Ưng Đại Vệ, Đoan Trang, Hoà MinZy, Đức Phúc, Phương Ly, Phở, Justatee, Kayty, Ali Hoàng Dương, Mia, St 365... hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những giây phút thư giãn khi những bí mật đằng sau tủ lạnh của họ được hé lộ.

"Đầu bếp" Ngọc Anh.

“Cuộc chiến mỹ vị” là một chương trình kết hợp giữa talkshow và nấu ăn. Những người tham gia bao gồm 2 MC cùng 4 đầu bếp xuyên suốt và 2 khách mời là những người nổi tiếng.

Khách mời sẽ “mang” tủ lạnh của mình đến, cho mọi người xem những thực phẩm có sẵn trong đó, và chia sẻ những câu chuyện xung quanh cuộc sống cá nhân của họ.

Mỗi khách mời sẽ chọn lựa một trong bốn đầu bếp từ những yêu cầu về chế độ dinh dưỡng của mình. Bốn đầu bếp lần lượt đưa ra những chiến lược, kỹ năng của bản thân để chế biến lại thành những món ăn thuyết phục khách mời./.

