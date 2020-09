“Cửu vĩ hồ” Lee Dong Wook gây bão với loạt ảnh đẹp như tượng tạc

VOV.VN -Lee Dong Wook "đốn tim" người hâm mộ với vẻ ngoài điển trai cùng thần thái xuất sắc trong loạt ảnh mới của phim "Tale of the nine tailed"