Dàn sao xúng xính váy áo khoe sắc lộng lẫy trên thảm đỏ Quả cầu Vàng

Jennifer Lopez tỏa sáng trên thảm đỏ Quả cầu Vàng với bộ đầm kiểu cách, gợi cảm. Ngôi sao 50 tuổi vinh dự nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc với phim "The Hustle".

Ngôi sao phim "Big Little Lies" Reese Witherspoon trẻ trung với chiếc đầm trắng tinh tế, sang trọng.

Jennifer Aniston trang điểm nhẹ nhàng, diện đầm đen quý phái, tái xuất Quả cầu vàng với đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim tâm lý "The Morning Show".

