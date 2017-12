Danh sách 10 sao Hollywood kiếm “bộn tiền” trong năm 2017

Vin Diesel đứng đầu danh sách các sao kiếm bộn tiền trong năm 2017. Phần 8 của loạt phim Fast&Furious đã thu về trên toàn cầu 1,23 tỷ USD. Dwayne Johnson (The Rock) góp mặt trong Fast&Furious, Baywatch.... Các bộ phim này đạt doanh thu lên tới 1,5 tỷ. Gal Gadot có một năm "đại thắng" với Wonder Woman và Justice League, cả 2 bộ phim đạt doanh thu 1,4 tỷ USD. Emma Watson đứng thứ 4 trong danh sách này. Bộ phim“Beauty and the Beast” gặt hái 1,3 tỷ USD trên toàn cầu. Diễn xuất của Johnny Depp trong "Cướp biển vùng Caribbean" và "Kẻ sát nhân trên chuyến tàu tốc hành" đã giúp 2 bộ phim này đạt doanh thu 1,1 tỷ USD. Daisy Ridley đứng thứ 6 trong danh sách này. Bộ phim Star Wars: The Last Jedi và Kẻ sát nhân trên chuyến tàu tốc hành mang về 1,08 tỷ USD. Spider-Man: Homecoming với diễn xuất của Tom Holland mang về 800 triệu USD. Chris Pratt với vai diễn Star-Lord trong Guardians of the Galaxy Vol. 2 đứng thứ 8 với 864 triệu USD. Chris Hemsworth đứng thứ 9 với Thor: Ragnarok. Bộ phim này thu về 845 triệu USD. John Boyega đã giúp doanh thu của Star Wars: The Last Jedi đạt 815 triệu USD./.

