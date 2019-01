David Beckham ăn vận bảnh bao, “hộ tống” vợ đi dự sự kiện giữa ồn ào ly hôn

David Beckham hộ tống vợ - Victoria đến tham dự một sự kiện diễn ra ở New York vào ngày 22/1 vừa qua. Bà mẹ bốn con đẹp kiêu sa khi diện áo sơ mi họa tiết mix cùng quần ống suông màu đỏ nổi bật và áo khoác dạ sành điệu. Victoria Beckham khoe vóc dáng mảnh mai, thanh lịch trong set đồ thời trang do chính cô thiết kế. Trong khi đó, cựu danh thủ người Anh lại trẻ trung, bảnh bao với quần jeans và diện áo khoác đôi với vợ. Thời gian qua, trên các phương tiện truyền thông hay mạng xã hội liên tục xuất hiện tin đồn hai người rạn nứt tình cảm, dẫn đến ly hôn. Việc này càng có thêm cơ sở khi Victoria được phát hiện đã xóa đi hình xăm ý nghĩa dành cho chồng hồi tháng 12/2018. Tuy nhiên, cặp vợ chồng Vic - Beck đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận thông tin này. Victoria cho rằng, "Chuyện đó khá phiền phức, khiến tôi cảm thấy vô cùng bực bội. Nhưng tôi để đội ngũ truyền thông lo liệu mọi thứ và không can thiệp vào chuyện này". Đầu tháng 6/2018, có tin vợ chồng Vic - Beck đang gặp trục trặc, thậm chí ly dị. Tuy nhiên, Jo Milloy - người đại diện của Victoria Beckham khẳng định, đó chỉ là tin đồn. Hiện tại, David Beckham và Victoria đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, tràn ngập niềm vui bên các con./.

