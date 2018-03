Điểm danh 12 người đàn ông đã từng hẹn hò với “kiều nữ” Emma Watson

Mối quan hệ công khai đầu tiên của Emma là Tom Ducker vào năm 2006. Họ hẹn hò được một năm cho đến khi Emma chia tay để tập trung vào việc học. Emma Watson hẹn hò với nam diễn viên người Australia - Angus Willoughby vào năm 2007. Cả hai gặp nhau tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia ở London. Truyền thông vẫn chưa rõ họ chia tay vào lúc nào. Nữ diễn viên hẹn hò với Francis Boulle vào năm 2008. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Heat vào năm 2011, Francis đã tiết lộ việc nguyên nhân chia tay Emma dù rất yêu cô là bởi vì anh muốn đạt được nhiều thứ hơn một mối tình. Sau khi chia tay Francis Boulle, Emma hẹn hò với Jay Barrymore từ năm 2008 đến 2009. Nguyên nhân chia tay là do cả hai sống cách nhau quá xa. Thông tin Emma hẹn hò nhạc sĩ người Tây Ban Nha - Rafael Cebrián bắt đầu xuất hiện từ tháng 11/2009 sau khi họ bị bắt gặp cùng đi xem 1 trận đấu khúc côn cầu ở New Yorrk. Cả hai chia tay sau 6 tháng bên nhau. Emma hẹn hò George Craig sau khi cả hai cùng tham gia một chiến dịch quảng cáo cho Burberry vào năm 2010. Cặp đôi chia tay sau vài tháng. Nữ diễn viên đã có một mối tình lãng mạn với Johnny Simmons vào mùa hè năm 2011. Họ đã chia tay vào cuối năm đó bởi Johnny không chuyển đến Anh sống - nơi Emma đang học đại học Oxford. Emma và Will Adamowicz gặp nhau năm 2011 tại sân trường Oxford. Đến tháng 4/2012, những bức ảnh hẹn hò của họ mới được tiết lộ. Hai năm sau, đại diện của Emma xác nhận họ đã chia tay. Nữ diễn viên được bắt gặp đang hẹn hò với Matthew Janney vào tháng 1/2014, khi cả hai đang trong kỳ nghỉ tại Caribbean. Cặp đôi chia tay một cách yên bình sau 10 tháng yêu nhau. Năm 2015, Emma bắt đầu hẹn hò với diễn viên Roberto Aguire. Tuy nhiên, không ai biết họ chia tay lúc nào. Sau những mối tình ồn ào, Emma hẹn hò lặng lẽ với William "Mack" Knight trong gần 2 năm, bắt đầu từ 2015. Cô cực kỳ bảo vệ mối quan hệ này và từ chối nói về anh trong các cuộc phỏng vấn. Mới nhất, Emma hiện đang hẹn hò với ngôi sao phim Glee - Chord Overstreet. Hai người bị bắt gặp khi đang hẹn hò vào tháng 2/2018 và cùng tản bộ tại Los Angeles./.

