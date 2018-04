Điểm danh những cặp sao Hollywood nổi tiếng đã chia tay trong năm 2018

Channing Tatum và Jenna Dewan: Cặp đôi tuyên bố ly thân vào đầu tháng 4 sau 9 năm kết hôn. Trong một tuyên bố, cặp đôi cho biết: "Chúng tôi quyết định ly thân. Chúng tôi đã yêu nhau sâu sắc rất nhiều năm trước và đã có một cuộc hành trình nhiệm màu với nhau". Cặp đôi có một cô con gái 4 tuổi. Alessandra Ambrosio và Jamie Mazur: Sau 10 năm gắn bó, cặp đôi đã quyết định chia tay vào tháng 3 vừa qua. Theo US Weekly, cặp đôi đã cố gắng để hàn gắn nhưng không thành công. Alessandra Ambrosio và Jamie Mazur có một con trai và một con gái. Zayn Malik và Gigi Hadid: Sau 2 năm hẹn hò, nam ca sĩ Zayn Malik và siêu mẫu Gigi Hadid đã chấm dứt mối quan hệ trong êm thấm. Zayn chia sẻ trên Twitter rằng: "Gigi và tôi đã có một mối quan hệ vô cùng có ý nghĩa với tình yêu và đầy niềm vui. Tôi biết ơn các fan đã tôn trọng quyết định khó khăn này". Usher và Grace Miguel: Sau 2 năm kết hôn, cặp đôi đã tuyên bố ly thân. Trong một tuyên bố chung, cặp đôi cho biết: "Chúng tôi vẫn sẽ liên lạc với nhau, yêu thương nhau như bạn bè và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống". Jennifer Aniston và Justin Theroux: Sau 2 năm kết hôn, cặp vợ chồng tuyên bố chia tay vào tháng 2/2018. Trong một tuyên bố chung, cặp đôi cho biết: "Dù chia tay, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt và sẽ tiếp tục ủng hộ nhau". Michael Sheen và Sarah Silverman: Sau gần 4 năm hẹn họ, diễn viên hài đã tuyên bố chia tay với Michael. Nguyên nhân là do cả 2 ở quá xa nhau và rất khó để giữ tình yêu. Hiện tại Sarah đang sống ở Mỹ và Michael sống ở Anh. Eric Dane và Rebecca Gayheart: Rebecca đã nộp đơn ly hôn với Eric vào tháng 2 vừa qua sau 13 năm chung sống. Theo TMZ, Rebecca yêu cầu được nuôi 2 người con gái của họ. Lena Dunham và Jack Antonoff: Cặp đôi chính thức chia tay vào tháng 12/2017 nhưng phải đến tháng 1 năm nay, thông tin mới được tiết lộ. Hiện tại, nữ diễn viên Lena đang tập trung cho bản thân và công việc. Trong khi Jack đã tiến tới mối quan hệ khác. Jesse Williams và Minka Kelly: Thông tin hẹn hò của họ lần đầu được tiết lộ vào tháng 1/2017. Mối quan hệ đã kết thúc nhanh chóng khi cả hai gặp phải những rắc rối đến từ vợ cũ của Jesse Williams. Nas và Nicki Minaj: Nữ rapper Nicki Minaj chia tay bạn trai vào tháng 1/2018 sau 7 tháng hẹn hò. Theo người trong cuộc, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt và vẫn là bạn bè. Olivia Culpo và Danny Amendola: Cặp đôi chia tay sau 2 năm hẹn hò vào tháng 3/2018. Cựu Hoa hậu Hoàn vũ xác nhận thông tin này. Olivia Culpo chia sẻ với Access Live: "Mọi người đều trải qua những cuộc chia tay trong đời. Mọi người đều sẽ thấy đau khổ nhưng rồi cũng sẽ có cách để vượt qua". James Tupper và Anne Heche: Cặp đôi chia tay sau hơn 10 năm chung sống bên nhau. Vẫn chưa xác định rõ lý do đằng sau cuộc chia ly này. Hiện tại, nữ diễn viên Anne Heche đang đệ đơn xin quyền thăm nom con trai của họ. Monica Potter và Daniel Christopher Allison: Nữ diễn viên phim "The Parenthood" nộp đơn ly dị chồng sau 10 năm kết hôn. Theo E! News, Monica cho biết, "sự khác biệt không thể hòa giải" là lý do cho sự tan rã của họ. Kimberly Perry và J.P. Arencibia: Nữ ca sĩ Perry tuyên bố chia tay với chồng sau 4 năm chung sống bằng một thông báo trên Instagram: "Đúng vậy, hôn nhân của tôi đã đến hồi kết". Amber Rose và 21 Savage: Amber Rose cắt đứt với bạn trai rapper sau 2 năm hẹn hò. Lần cuối họ được trông thấy đi cùng nhau là dịp Lễ Tình yêu 14/2 tại Los Angeles. Donald Trump Jr. và Vanessa Trump: Vanessa nộp đơn xin ly hôn vào tháng 3 vừa qua, sau 13 năm chung sống. Theo Vanessa, cuộc ly hôn sẽ diễn ra êm đẹp bởi cả hai đã thỏa thuận được với nhau về quyền nuôi con và tài sản chung./.

