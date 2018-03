Điểm danh những nghệ sĩ trẻ tài năng đầy quyền lực của làng giải trí

Chỉ mới 22 tuổi nhưng Gigi Hadid đang là một trong những gương mặt quen thuộc trên sàn diễn cũng như các chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu lớn. Hadid từng nhận giải thưởng "Người mẫu của năm 2016" tại British Fashion Awards. Chân dài cá tính 25 tuổi, Cara Delevingne dù từ bỏ nghiệp người mẫu khi đang ở đỉnh cao danh vọng nhưng vẫn khẳng định được tài năng trong làng giải trí. Cô trở thành biểu tượng truyền cảm hứng của giới trẻ. Thoát ra khỏi cái bóng của ca sĩ nhóm nhạc, chàng ca sĩ 24 tuổi, Harry Styles tập trung solo và lấn sân cả sang điện ảnh với vai diễn trong bộ phim "Dunkirk" của đạo diễn Christopher Nolan. Sau khi tái hợp với Liam Hemsworth, cô ca sĩ sinh năm 1992, Miley Cyrus dần tìm lại được nét dịu dàng, nữ tính của mình. Cô tham gia làm giám khảo The Voice và đồng thời phát hành album “Younger Now” vào năm 2017. Taylor Swift, cô nàng sinh năm 1989 là một trong những ca sĩ gặt hái nhiều thành công nhất của thời đại với 10 giải Grammy và 6 album bán chạy. Tom Holland chào sân với vai diễn Spiderman trong bộ phim : “Captain America: Civil War” nhận được nhiều lời khen ngợi. Sắp tới, nam diễn viên 21 tuổi này sẽ tái xuất trong Avengers: Infinity War. “Call me by your name” là bộ phim được nhắc đến nhiều nhất trong năm, giúp Timotheé Chalamet (22 tuổi) nằm trong danh sách này. Chàng tài tử vừa được nhận giải Quả cầu vàng, và được đề cử trong nhiều giải thưởng khác. Dù mới chỉ 24 tuổi nhưng nữ ca sĩ “Into You” đã có 4 đề cử giải Grammy và 3 giải thưởng AMA. Ariana Grande có giọng hát cao và âm vang, được so sánh với nữ diva Mariah Carey. Emma Stone (29 tuổi) vừa giành giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc trong bộ phim “ La La Land”. Năm 2017, Selena Gomez tạo nên cơn sốt âm nhạc với những bản hit như “It ain’t me”, “Bad liar”, “Fetish” và “Wolves”. Năm 2018, cô ca sĩ 25 tuổi này hứa hẹn trở lại với màu sắc âm nhạc đa dạng. Emma Watson (27 tuổi) không chỉ là nữ diễn viên nổi bật với các vai diễn trong “Beauty and the Beast”, “This is the end”,… mà còn là đại sứ Liên hiệp Quốc về quyền phụ nữ và bình đẳng giới. Với doanh thu cao từ hai bộ phim “American Hustle” và “ Joy”, ngôi sao hạng A 27 tuổi Jennifer Lawrence vẫn là một trong nữ diễn viên hot nhất Hollywood. Nam diễn viên 29 tuổi Daniel Kaluuya nhận đề cử nam diễn viên xuất sắc nhất của Oscar cho vai diễn Chris Washington trong bộ phim "Get Out", tham gia bộ phim bom tấn "Black Panther".

Chỉ mới 22 tuổi nhưng Gigi Hadid đang là một trong những gương mặt quen thuộc trên sàn diễn cũng như các chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu lớn. Hadid từng nhận giải thưởng "Người mẫu của năm 2016" tại British Fashion Awards.

Chân dài cá tính 25 tuổi, Cara Delevingne dù từ bỏ nghiệp người mẫu khi đang ở đỉnh cao danh vọng nhưng vẫn khẳng định được tài năng trong làng giải trí. Cô trở thành biểu tượng truyền cảm hứng của giới trẻ. Thoát ra khỏi cái bóng của ca sĩ nhóm nhạc, chàng ca sĩ 24 tuổi, Harry Styles tập trung solo và lấn sân cả sang điện ảnh với vai diễn trong bộ phim "Dunkirk" của đạo diễn Christopher Nolan.

Sau khi tái hợp với Liam Hemsworth, cô ca sĩ sinh năm 1992, Miley Cyrus dần tìm lại được nét dịu dàng, nữ tính của mình. Cô tham gia làm giám khảo The Voice và đồng thời phát hành album “Younger Now” vào năm 2017.

Taylor Swift, cô nàng sinh năm 1989 là một trong những ca sĩ gặt hái nhiều thành công nhất của thời đại với 10 giải Grammy và 6 album bán chạy.

Tom Holland chào sân với vai diễn Spiderman trong bộ phim : “Captain America: Civil War” nhận được nhiều lời khen ngợi. Sắp tới, nam diễn viên 21 tuổi này sẽ tái xuất trong Avengers: Infinity War.

“Call me by your name” là bộ phim được nhắc đến nhiều nhất trong năm, giúp Timotheé Chalamet (22 tuổi) nằm trong danh sách này. Chàng tài tử vừa được nhận giải Quả cầu vàng, và được đề cử trong nhiều giải thưởng khác.

Dù mới chỉ 24 tuổi nhưng nữ ca sĩ “Into You” đã có 4 đề cử giải Grammy và 3 giải thưởng AMA. Ariana Grande có giọng hát cao và âm vang, được so sánh với nữ diva Mariah Carey.

Emma Stone (29 tuổi) vừa giành giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc trong bộ phim “ La La Land”. Năm 2017, Selena Gomez tạo nên cơn sốt âm nhạc với những bản hit như “It ain’t me”, “Bad liar”, “Fetish” và “Wolves”. Năm 2018, cô ca sĩ 25 tuổi này hứa hẹn trở lại với màu sắc âm nhạc đa dạng.

Emma Watson (27 tuổi) không chỉ là nữ diễn viên nổi bật với các vai diễn trong “Beauty and the Beast”, “This is the end”,… mà còn là đại sứ Liên hiệp Quốc về quyền phụ nữ và bình đẳng giới. Với doanh thu cao từ hai bộ phim “American Hustle” và “ Joy”, ngôi sao hạng A 27 tuổi Jennifer Lawrence vẫn là một trong nữ diễn viên hot nhất Hollywood.

Nam diễn viên 29 tuổi Daniel Kaluuya nhận đề cử nam diễn viên xuất sắc nhất của Oscar cho vai diễn Chris Washington trong bộ phim "Get Out", tham gia bộ phim bom tấn "Black Panther".