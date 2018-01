Điểm lại một năm ấn tượng của siêu mẫu gợi cảm Minh Tú

Những danh hiệu từ chương trình thực tế: Không thể phủ nhận rằng, khởi điểm cho một năm thành công của Minh Tú chính là nhờ vào danh hiệu Á quân tại Asia’s Next Top Model. Bên cạnh các show truyền hình, việc tham gia các gameshow cũng là một trong những yếu tố giúp Minh Tú được khán giả biết đến nhiều hơn. Trở về với tư cách người chiến thắng, người đẹp nhận lời mời trở thành HLV cho nhiều chương trình đào tạo người mẫu như The Face, Đấu trường phong cách hay gần đây nhất là The Hair. Đặc biệt trong khoảng thời gian cuối năm 2017, Minh Tú xuất hiện trong bộ lịch quảng bá của Vietjet đã tạo nên cơn sốt trong cộng đồng mạng. Người đẹp nhận được nhiều lời khen về vóc dáng quyến rũ, thần thái cuốn hút, ấn tượng. Tính cách thẳng thắn, sự khôn khéo, nhạy bén khi xử lí tình huống cùng độ hài hước của mình, chân dài 1m78 được đánh giá là một trong những đối thủ nặng ký khi tham gia Ơn giời cậu đây rồi. Chân dài được tin tưởng: Không chỉ là đôi bạn thân trong cuộc sống, Minh Tú còn biết đến trong vai trò nàng thơ của NTK Chung Thanh Phong. Với độ hiểu nhau trong công việc, cả hai đã kết hợp để tạo nên những màn trình diễn thăng hoa, để lại ấn tượng sâu sắc đối với người hâm mộ thời trang. Với những bước catwalk quyến rũ, đầy mạnh mẽ, cùng thần thái cuốn hút, cô nàng luôn hoàn tốt vai trò của một người mẫu trên sàn diễn. Xuất thân từ cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam, trải qua nhiều năm hoạt động trong nghề mẫu, Minh Tú đã và đang trở thành gương mặt ấn tượng mỗi lần xuất hiện trên sàn diễn. Năm 2017, mặc dù tất bật với nhiều dự án khác nhau, người đẹp vẫn dành thời gian để trau dồi kinh nghiệm, tiếp tục với vai trò gương mặt mở màn, vedette cho nhiều show diễn của các nhà thiết kế nổi tiếng trong và ngoài nước. Minh Tú biến hoá đa dạng từ hình ảnh người phụ nữ quyền lực, uy nghiêm trong trang phục áo dài của NTK Trịnh Hoàng Diệu đến vẻ đẹp ngọt ngào, cuốn hút với những mẫu váy cưới trong thiết kế của NTK Phương Linh... Nỗ lực cho các dự án cộng đồng: Ngoài còn hoạt động nghệ thuật, Minh Tú còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các dự án cộng đồng. Trong năm 2017, hàng loạt các dự án từ thiện được người đẹp cùng FC chung tay thực hiện với mục tiêu mang đến niềm vui cho những người có hoàn cảnh khó khăn./.

