Diễm My 9x diện đồ giản dị khi tham gia thiện nguyện ở miền Tây

Bận rộn với nhiều dự án nghệ thuật, Diễm My vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện và kêu gọi mọi người hưởng ứng. Những ngày đầu tháng 4, diễn viên “Gái già lắm chiêu” tham gia chuyến đi thiện nguyện tại các tỉnh miền Tây: Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang... Hoạt động này trở nên ý nghĩa hơn khi người đẹp nhận được sự chung tay của bạn bè và các mạnh thường quân. Trong ngày đầu tiên của chuyến đi thiện nguyện, Diễm My cùng bạn bè có mặt tại huyện Tam Nông (Đồng Tháp) và Cần Thơ để trao quà cho các hộ nghèo. Mặc dù di chuyển quãng đường dài gần 200km nhưng Diễm My vẫn giữ được vẻ rạng rỡ, hào hứng. Diện trang phục giản dị, nữ diễn viên gửi lời động viên, thăm hỏi và trao những món quà gồm nhu yếu phẩm đến tận tay người dân. Nữ diễn viên chia sẻ, những ngày khởi đầu tháng 4 vừa qua là những trải nghiệm vô cùng quý giá và đáng nhớ của cô cùng đoàn từ thiện. Thời gian gần đây, Diễm My liên tiếp nhận được tin vui khi dự án điện ảnh trinh thám K (tên mới Ống kính sát nhân) mà cô đóng cặp cùng Hứa Vĩ Văn đã 'hạ cánh' an toàn đến Liên hoan phim Cannes 2018 diễn ra từ ngày 8-19/5 tại Pháp. Ngoài ra, Diễm My còn đắt các dự án quảng cáo, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang.

