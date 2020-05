Diễm My 9x diện toàn đồ hiệu, cuốn hút với thân hình nóng bỏng

Kể từ khi bước chân vào showbiz đến nay, Diễm My 9x được biết đến là người đẹp sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, rất chịu khó cập nhật xu hướng thời trang. Khác với hình ảnh thanh lịch thường thấy, Diễm My 9x còn không ngại làm mới mình với nhiều phong cách khác nhau.

Kể từ khi bước chân vào showbiz đến nay, Diễm My 9x được biết đến là người đẹp sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, rất chịu khó cập nhật xu hướng thời trang. Khác với hình ảnh thanh lịch thường thấy, Diễm My 9x còn không ngại làm mới mình với nhiều phong cách khác nhau.

Thời gian gần đây, Diễm My 9x đang bận rộn với các lịch trình của bộ phim “Tình Yêu và Tham Vọng”, một trong những bộ phim truyền hình đáng chú ý nhất trên sóng VTV do cô đóng vai chính.

Thời gian gần đây, Diễm My 9x đang bận rộn với các lịch trình của bộ phim “Tình Yêu và Tham Vọng”, một trong những bộ phim truyền hình đáng chú ý nhất trên sóng VTV do cô đóng vai chính.