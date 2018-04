Diễm My 9x hóa quý cô yêu kiều với loạt váy xuyên thấu

Diễm My thường xuyên nhận được nhiều lời khen ngợi cho gu thời trang. Tiếp nối thành công của bộ ảnh áo dài giữa biển, nữ diễn viên 9X tiếp tục khiến công chúng mãn nhãn với những hình ảnh mới, thanh lịch và nền nã. Qua bộ ảnh, người đẹp chứng minh rằng nhẹ nhàng không đồng nghĩa với mờ nhạt. Diễm My hóa thành một quý cô quyến rũ trong loạt váy tông màu trắng cuốn hút. Điểm nhấn của thiết kế là chất liệu trong suốt, nửa kín nửa hở, khoe trọn vóc dáng thanh mảnh cùng làn da mịn màng của người đẹp. Phần thân váy được làm từ chất liệu vải mềm nhẹ, tạo cảm giác bồng bềnh, thư giãn. Tuy đơn sắc, bộ cánh hoàn toàn làm nổi bật với phần điểm xuyến hoa và cây lá 3D. Trong bộ trang phục kế tiếp, giám khảo Duyên dáng Áo dài 2018 quyết định hóa thân thành quý cô mộng mơ với kiểu váy xòe bồng, tay áo cánh tiên. Set đồ tông trắng tiếp tục được Diễm My thể hiện bằng thần thái thanh lịch, pha lẫn chút gợi cảm. Trong suốt bộ ảnh, người đẹp chọn phong cách make-up nhấn vào màu son đỏ gạch, mắt khói. Mới đây, bộ phim “Ống kính sát nhân” - tên gọi mới của dự án điện ảnh K - mà Diễm My đóng cặp cùng Hứa Vĩ Văn đã hé lộ trailer. Dù chỉ xuất hiện trong vài khung hình, nữ diễn viên khiến khán giả bất ngờ bởi nhiều nét diễn độc lạ, hấp dẫn đúng như thể loại phim trinh thám. Bộ phim đồng thời đã được phía LHP Cannes 2018, diễn ra từ ngày 8-19/5 tại Pháp, xác nhận đã đến tay ban tổ chức. Theo chia sẻ của nhà sản xuất bộ phim là Mockingbird Pictures, danh sách các phim lọt đề cử tại hạng mục Directors' Fortnight (Tuần lễ đạo diễn), hạng mục mà "Ống kính sát nhân" tham gia tranh giải, sẽ được công bố vào giữa tháng 4. Ngoài ra, Diễm My còn "đắt show" các dự án quảng cáo, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang. Đây là kết quả của quá trình nỗ lực đa dạng hình ảnh mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

