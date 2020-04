Diễm My 9x khoe vẻ đẹp mong manh, gợi cảm trong bộ ảnh mới

Mới đây, để đánh dấu sự trở lại của mình với phim truyền hình và cũng để cảm ơn khán giả đã ủng hộ cô trong 7 tập đầu của bộ phim “Tình yêu và Tham vọng”, Diễm My 9x vừa thực hiện bộ ảnh khoe vẻ đẹp gợi cảm, quyến rũ, vừa mạnh mẽ nhưng cũng có chút mong manh.

