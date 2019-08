Diễm My 9X xinh tươi với áo dài, hóa “bà hoàng triều Nguyễn” uy quyền

Mới đây, tại không gian lịch sử của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, đoàn làm phim "Phượng Khấu" kết hợp với Ỷ Vân Hiên đã tổ chức buổi tọa đàm kết hợp triển lãm mang tên “Cổ phục Việt – từ đời sống đến điện ảnh”. Diễn giả khách mời của sự kiện có Giáo sư Sử học Lê Văn Lan, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh,… đặc biệt là sự có mặt của bà Công Tôn Nữ Trí Huệ (97 tuổi), là chắt nội của Hoàng đế Minh Mạng triều Nguyễn, mặc dù tuổi đã cao, nhưng “mệ” vẫn bay từ Huế ra Hà Nội để tham dự sự kiện.

Diễm My 9X

Tại sự kiện mang đậm tính văn hóa – lịch sử trên, Diễm My xuất hiện trong trang phục áo ngũ thân tay chẽn màu đỏ, thêu hoa văn đoàn phượng, đầu vấn khăn vành dây màu xanh – một dạng thức trang phục của các bậc hậu phi triều Nguyễn.

“Tôi là một diễn viên thuộc thế hệ khá trẻ trong đoàn làm phim may mắn được chọn. Tôi cũng cảm thấy vô cùng áp lực vì một bộ phim lịch sử thì người diễn viên không chỉ chuẩn bị về mặt tâm lý mà còn phải chuẩn bị về một số lượng kiến thức nhất định cho vai diễn của mình, từ cách ăn nói nhẹ nhàng, văn phong, đi đứng thời xưa đều phải học theo để ra được gần nhất với lịch sử”. Diễm My chia sẻ về những khó khăn khi tham gia bộ phim.

Khi được hỏi về áp lực khi đứng chung với những nghệ sĩ kì cựu và tên tuổi như: NSƯT Thành Lộc, NSND Hồng Vân, NS Hồng Đào,… Diễm My bày tỏ: “Đứng bên cạnh những cô chú đi trước, lại là những tên tuổi thành danh trong nghề, một người đi sau như tôi chắc chắn phải cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, chính áp lực đó khiến tôi ngày càng cố gắng, nỗ lực để rút ngắn khoảng cách với các cô chú. Để khi bộ phim lên sóng, khán giả sẽ không cảm thấy sự chênh lệch về khả năng diễn xuất trở nên quá lớn nữa”.

Trong lúc nữ diễn viên đang say sưa chia sẻ, mệ Công Tôn Nữ Trí Huệ đã có lời khen ngợi Diễm My mặc trang phục trên rất đẹp, ra dáng dấp và cốt cách của một người phụ nữ xưa.

Được biết, mệ Công Tôn Nữ Trí Huệ là người duy nhất còn sống của Việt Nam nắm giữ bí quyết may gối xếp năm lá, sử dụng trong cung đình triều Nguyễn. Mệ đã từng tặng một chiếc gối xếp kê tay cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc sinh thời. Nhận được lời khen chân tình của mệ, nữ diễn viên không khỏi bày tỏ sự vui mừng và xúc động.

Giáo sư Sử học Lê Văn Lan cũng có lời khen ngợi với tạo hình cổ phục của Diễm My, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh cũng cảm khái và cho biết: “Diễm My có thần thái và dáng dấp của Nam Phương Hoàng hậu, vị Hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn. Trong cô là sự pha trộn giữa nét đẹp hiện đại với nét đẹp cổ truyền của dân tộc, việc lựa chọn Diễm My là một mối duyên rất lớn giữa cả hai”.

Nói thêm về vai diễn của cô – Lệ Thiên Anh - Hoàng hậu, người vợ của Hoàng đế Tự Đức (Jun Phạm thủ vai) – Diễm My cho biết đây là một người phụ nữ có một tình yêu đáng thương, tuy là chính thất, là bạn thanh mai trúc mã với Hoàng đế từ nhỏ, nhưng sau này Hoàng đế chỉ kính trọng chứ không hề yêu thương nàng.

Sắp tới đây, ngoài việc tham gia bộ phim “Phượng Khấu”, diễn viên Diễm My 9x sẽ có rất nhiều kế hoạch hấp dẫn dành cho người hâm mộ. Sau nhiều chuyện buồn cá nhân, có thể thấy chưa bao giờ Diễm My lại trở lại mạnh mẽ đến thế. Cô cho biết, sẽ mang đến những hình ảnh mới mẻ hơn và độc đáo với công chúng yêu mến cô./.