Diễm My, Bảo Thanh rạng rỡ trong đêm thời trang - ca nhạc

Dạ tiệc âm nhạc và thời trang “For Elise - The Chapter 2: Blooming Moments” đã diễn ra tối 5/1 tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Chương trình là sự chắt lọc những tinh hoa nghệ thuật cao nhất trong âm nhạc và sáng tạo thời trang từ những nhà thiết kế Elise. Ảnh: MC Thái Dũng. Chương trình do những nghệ sĩ tài ba hàng đầu Việt Nam như Xuân Lan (chỉ đạo catwalk), Tuấn Nam (đạo diễn âm nhạc), Doãn Chí Nghĩa... tham gia thực hiện. Ảnh: Diễn viên Thanh Hương. Nhóm OPlus. Diễn viên Bảo Thanh. Hoa hậu Dương Thùy Linh. Diễn viên Diễm My và doanh nhân Lưu Nga. Diễm My trông rạng rỡ và trẻ trung với chiếc áo khoác màu hồng. Hoa hậu dân tộc Ngọc Anh. Ca sĩ Nhật Thủy. Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Hoa Hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo đã đảm nhận vai trò Đại sứ thương hiệu thời trang Elise xuyên suốt 4 năm qua. Nội dung chính của sự kiện hôm qua là công bố Đại sứ thương hiệu và ra mắt ban lãnh đạo mới của Elise./.

Diễm My trông rạng rỡ và trẻ trung với chiếc áo khoác màu hồng.

Hoa Hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo đã đảm nhận vai trò Đại sứ thương hiệu thời trang Elise xuyên suốt 4 năm qua.

Nội dung chính của sự kiện hôm qua là công bố Đại sứ thương hiệu và ra mắt ban lãnh đạo mới của Elise./.