Diễm My đoạt giải thời trang với hình ảnh Helen trong “Cô Ba Sài Gòn“

Trưa 19/4, Diễm My có mặt tại buổi trao giải về làm đẹp và phong cách sống của một tạp chí thời trang uy tín. Cô diện thiết kế xẻ ngực và khoe lưng trần tính, tông xanh cô-ban của NTK David Wong. Cô không làm tóc cầu kỳ mà xoã suôn, kết hợp cùng hoa tai đính đá và tông trang điểm nhấn vào đôi môi đỏ rượu. Diễm My thường xuyên nhận được nhiều lời khen ngợi cho gu thời trang. Phong cách của Diễm My nhẹ nhàng nhưng không đồng nghĩa với mờ nhạt. Diễm My còn rất "đắt show" các dự án quảng cáo, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang. Nữ diễn viên hạnh phúc khi giành được giải Woman in Film cho vai diễn Helen trong bộ phim “Cô Ba Sài Gòn” công chiếu đầu năm 2018. Cô cho biết, hoá thân thành một nhà thiết kế khó tính trong phim là một phép thử mới mẻ của cô. Từ kiểu tóc ngắn, tính cách, lối ăn nói đến biểu cảm của nhân vật đều khác xa so với các vai diễn trước đó của Diễm My. Xuất hiện tại sự kiện còn có Hot girl "Em chưa 18" Kaity Nguyễn. Kaity Nguyễn diện thiết kế vấy bồng xoè màu hồng nhẹ nhàng. Cháu gái Lam Trường Tiêu Châu Như Quỳnh cũng có mặt tại sự kiện. Cô diện chiếc đầm lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn./.

