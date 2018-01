Diễm My, Kiều Khanh khoe sắc với váy đỏ rực rỡ của Đỗ Mạnh Cường

Vừa qua, diễn viên Diễm My, Hoa hậu Áo dài Kiều Khanh đã có dịp hội ngộ trong một buổi tiệc thân mật tại TP.HCM. Cả hai đều chọn diện những trang phục có tông màu đỏ bắt mắt. Hoa hậu Kiều Khanh không hề kém cạnh với dáng váy chữ A cổ điển, được thực hiện trên nền vải ren hoạ tiết. Kiều Khanh chụp ảnh cùng Hoa hậu Quý bà Hoà bình 2017 - Phương Lê khoe đường cong với chiếc váy cocktail màu đỏ, kết hợp cùng túi Hermes Birkin tiền tỷ, giày mũi nhọn màu nude sang trọng, trẻ trung. Tông màu đỏ trên trang phục của Hoa hậu Áo dài 1989 nổi bật, rực rỡ. Kiều Khanh phối trang phục cùng giày màu nude đơn giản. Hiện tại, Kiều Khanh đã có cuộc sống ổn định ở Mỹ với 3 con. Cuối năm 2017, chị trở về Việt Nam để tham gia show diễn The Muse 2 của NTK Đỗ Mạnh Cường. Đến hiện tại, dù không còn hoạt động tại Việt Nam nhưng Kiều Khanh vẫn là một trong những biểu tượng nhan sắc nhận được sự quan tâm hàng đầu. Những ký ức về một hoa học tóc tém đầu tiên trong lịch sử, hay 100.000 tấm bưu thiếp được bán sạch sau đêm đăng quang đã trở thành những giai thoại khi nhắc đến Kiều Khanh. Diễn viên Diễm My thanh lịch với thiết kế phom bodycon truyền thống. Bộ váy được thực hiện trên nền vải ren thêu hoạ tiết hoa hồng màu đỏ sang trọng, nổi bật. Nữ hoàng ảnh lịch phối trang phục cùng mắt kính to bản. Túi xách và giày mũi nhọn đi kèm hoà hợp với cùng tông đỏ quyến rũ. Tổng thể trang phục càng thêm bắt mắt với vòng cổ mắt xích của Chanel. Trong suốt 10 năm qua, Diễm My là một trong những nàng thơ nổi bật, gắn liền với sự nghiệp của Đỗ Mạnh Cường. Chị là một trong những nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo của NTK 8X. Hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp, thành công, hạnh phúc viên mãn luôn là điều mà Đỗ Mạnh Cường hướng tới với đối tượng khách hàng của anh. Hiện tại, Diễm My sở hữu gần 1000 thiết kế của NTK họ Đỗ. Từ đời thường đến những thảm đỏ sang trọng, Diễm My luôn "chọn mặt gửi vàng" với NTK Đỗ Mạnh Cường./.

