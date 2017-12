Diễn viên Bảo Thanh hạnh phúc bên chồng đi dự sự kiện

Mới đây, nữ diễn viên Bảo Thanh và chồng đã đến tham dự buổi công chiếu bộ phim nhạc kịch "Bậc thầy của những ước mơ". Mặc dù đã cưới nhau được nhiều năm và có một bé trai 5 tuổi, chồng vẫn luôn là người đồng hành cùng cô trong hầu hết các sự kiện. Không giống như Minh Vân trong "Sống chung với mẹ chồng", cuộc sống gia đình ngoài đời thật của cô khá hạnh phúc và viên mãn. Trong sự kiện lần này, nữ diễn viên 27 tuổi diện một "cây đen" thanh lịch. Ngoài ra, những chàng lãng tử trong nhóm Oplus cũng góp mặt trong buổi công chiếu bộ phim nhạc kịch "Bậc thầy của những ước mơ". Nữ diễn viên Khánh Linh xuất hiện với chiếc áo họa tiết hoa lá sặc sỡ. Nhóm nhạc DALAB Nữ ca sĩ Yến Lê với phong cách cá tính, thời thượng. Ca sĩ Yanbi. "The greatest showman" là câu chuyện về P.T. Barnum, từ một kẻ thất bại trở thành ông bầu gánh xiếc vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại và là người khởi xướng hình thức lưu diễn trong lĩnh vực này. Với một câu chuyện đầy hứng khởi, cô đọng tinh hoa của cả một thời đại được thể hiện bởi dàn diễn viên xuất chúng, "The greatest showman" hứa hẹn là "màn trình diễn tuyệt vời nhất" trên màn ảnh cuối năm nay. "The greatest showman" – "Bậc thầy của những ước mơ" dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào 25/12/2017./.

