Diễn viên gốc Việt Karrueche Trần khoe vóc dáng nuột nà trên bãi biển Miami

Người đẹp gốc Việt Karrueche Trần khoe vóc dáng săn chắc và nuột nà không tì vết với làn da vàng nâu óng ả, khỏe khoắn trong bộ bikini cầu vồng trên bãi biển Miami trong kỳ nghỉ với bạn trai Vitor Cruz, một cựu cầu thủ bóng bầu dục Mỹ.

Người đẹp gốc Việt Karrueche Trần.

Karrueche Trần là người mẫu kiêm diễn viên khá có tiếng tại Hollywood. Cô đã góp mặt trong gần 20 bộ phim truyền hình và điện ảnh.

Hot girl Hollywood gốc Việt mới hẹn hò với Victor Cruz được khoảng 1 năm trở lại đây. Cặp đôi công khai tình cảm chỉ vài tháng sau khi tòa ra phán quyết cấm bạn trai cũ Chris Brown tiếp cận Karrueche Trần trong vòng 5 năm. Nam ca sỹ từng đoạt giải Grammy bị Karrueche Trần kiện vì đã đe dọa giết cô. Anh từng dính tai tiếng hành hung bạn gái trước, nữ ca sỹ nổi tiếng Rihanna.

Bạn trai của cô đã giải nghệ và hiện là nhà phân tích, bình luận cho kênh thể thao nổi tiếng ESPN.

Victor mang lại cho Karrueche Trần những ngày tháng hạnh phúc sau cuộc tình sóng gió với Chris Brown.

Hiện giờ, Karrueche Trần đang rất hạnh phúc bên bạn trai mới. Victor Cruz mới đây đã chia sẻ, anh yêu Karrueche Trần rất nhiều và luôn dành thời gian để tìm hiểu mọi điều về bạn gái và cuộc sống của cô. Người đẹp gốc Việt cũng ca ngợi bạn trai Cruz “hết sức ngọt ngào, tốt bụng và có hình thể quyến rũ”, là người truyền “nguồn năng lượng ấm áp và tích cực” cho cô.

Karrueche Trần đang nghỉ ngơi trước khi tiếp tục tham gia phần 3 phim truyền hình khá ăn khách tại Mỹ mang tên Claws, dự kiến chiếu vào tháng 6/2019./. Phim có mỹ nhân gốc Việt đóng chính gây sốt ở Mỹ VOV.VN - "To All The Boys I’ve Loved Before" do Trần Đồng Lan thủ vai chính được nhắc tới liên tục trên mạng xã hội thời gian qua.