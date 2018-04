DJ nổi tiếng người Thuỵ Điển Avicii đột ngột qua đời ở tuổi 28

Nhà báo Diana Baron, đại diện truyền thông của Avicii chính thức thông báo về sự ra đi của anh:

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo về sự ra đi của Tim Bergling, còn được biết đến là Avicii". Anh ấy được phát hiện qua đời ở Muscat, Oman vào chiều thứ Sáu theo giờ địa phương, ngày 20/4. Nỗi buồn này quá lớn. Gia đình anh ấy đã sụp đổ trước mất mát này. Chúng tôi mong mọi người hãy tôn trọng sự riêng tư của họ vào thời điểm khó khăn này. Sẽ không có thông cáo nào được đưa ra thêm".

Avicii tên thật là Tim Bergling, sinh ngày 8/9/1989 tại Stockholm, Thụy Điển. Anh là một trong những DJ thành công nhất mọi thời đại, xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng 100 DJs bình chọn bởi tạp chí DJ Magazine vào năm 2011, xếp thứ 3 trong 2 năm liên tiếp 2012 và 2013. Cái tên Avicii cũng thường xuyên xuất hiện trong Top 5 "DJ có thu nhập cao nhất" của Forbes.

Anh được đề cử giải Grammy 2 lần cho ca khúc "Sunshine" với David Guetta năm 2012, và đĩa đơn "Levels" năm 2013. Một số hit nổi tiếng của Avicii bao gồm "I Could Be the One" vs Nicky Romero, "Wake Me Up", "You Make Me", "X You", "Hey Brother", "Addicted to You", "The Days", "The Nights", và "Waiting for Love".

Ca khúc "Wake Me Up" của Avicii hiện có tới hơn 1,4 tỷ lượt xem trên Youtube. Bài hát đã trở thành hit số 1 ở nhiều quốc gia và đạt vị trí thứ 4 trên Billboard Hot 100.

Avicii phát hành album đầu tiên của mình, "True", vào năm 2013. "True" nhận được sự đánh giá tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc và đạt vị trí top 10 tại hơn 15 quốc gia, top 5 tại Australia, Thụy Điển, Đan Mạch và bảng xếp hạng Mỹ, Năm 2015, Avicii phát hành album thứ hai của mình mang tên "Stories". Ngày 10/8/2017, anh tung ra EP mới mang tên "Avīci". Phần tiếp theo sẽ được ra mắt trong tương lai.

Avicii. Ảnh: Getty.

Các vấn đề sức khỏe của Avicii đã được công chúng biết đến trong vài năm trước khi anh qua đời. Anh bị viêm tụy cấp tính, một phần do uống rượu quá nhiều. Trong năm 2014, anh đã hủy bỏ rất nhiều chương trình để phục hồi sức khỏe sau cuộc phẫu thuật cắt túi mật và ruột thừa.

Avicii đã quyết định dừng sự nghiệp âm nhạc của mình bằng một bức thư đầy cảm xúc gửi đến người hâm mộ hồi tháng 3/2016.

"Con đường sự nghiệp của tôi có vẻ như trải đầy hoa hồng, nhưng các bạn biết đó cũng sẽ có rất nhiều chông gai. Tôi thấy mình đã trưởng thành hơn, hiểu bản thân nhiều hơn và tôi biết mình cần làm gì cho cuộc sống sắp tới. Tôi biết tôi có một vài khả năng đặc biệt trong các lĩnh vực khác tuy nhiên tôi lại không có thời gian để khám phá chúng.

Tôi đã có 2 tuần để đi cùng bạn bè mình khắp nước Mỹ. Nhìn thấy những điều mới mẻ khiến tôi tin là mình thực sự cần thay đổi.

Tôi biết ơn mọi cơ hội đến với mình tuy nhiên cuộc sống không chỉ là vật chất. Có thể bạn thấy tôi may mắn có thể đi du lịch khắp thế giới nhưng thực sự không phải ai cũng hiểu được đằng sau của một người nghệ sĩ như thế nào"- trích bức thư của Avicii.

Tin Avicii qua đời là cú sốc lớn với người hâm mộ và những đồng nghiệp thân thiết. Calvin Harris bày tỏ: "Tin tức về Avicii thật đau lòng, một tâm hồn tươi đẹp, đầy đam mê và tài năng vẫn đang cần làm thêm nhiều điều. Trái tim tôi hướng về gia đình anh ấy. Chúa phù hộ anh, Tim",/.