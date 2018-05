Đỗ Mỹ Linh tươi tắn trở về trường quảng bá Hoa hậu Việt Nam

Sau thành công của tour tuyển sinh tại các trường Đại học thuộc các tỉnh miền Nam và miền Trung, Hoa hậu Việt Nam chính thức về Đại học Ngoại Thương – mở đầu cho chuỗi tuyển sinh và giao lưu tại các trường Đại học phía Bắc. Xuất hiện trong buổi tuyển sinh tại Đại học Ngoại thương chính là đương kim Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đồng thời cô cũng chính là sinh viên đang theo học tại ngôi trường danh giá này. Đến với buổi giao lưu, nàng Hậu tinh tế chọn chiếc đầm trang nhã và lịch sự đến từ NTK Đỗ Long. Đỗ Mỹ Linh nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các bạn sinh viên tại trường ngay khi xuất hiện. Nhắc đến Đại học Ngoại thương khán giả đã không còn xa lạ với ngôi trường thuộc top đầu của cả nước. Đây là ngôi trường không chỉ có đầu vào cực kỳ chất lượng, môi trường dạy học uy tín mà còn nổi tiếng bởi sinh viên năng động, đã tham gia là phải phải mang giải về thật chất. Và điều đó còn được chứng minh tại cuộc thi sắc đẹp danh giá và uy tín nhất Việt Nam là Hoa hậu Việt Nam. Buổi giao lưu lại càng thu hút hơn khi có sự xuất hiện của 2 chàng ca sĩ cựu thành viên nhóm 365 là Jun và Will. Không khí buổi giao lưu lại càng nóng hơn khi bất ngờ Jun và Will cùng tái hợp trên sân khấu qua ca khúc “quốc dân” làm nên tên tuổi nhóm 365 là Bống bống bang bang. Có thể nói đây là sự trở lại “lịch sử” khiến người hâm mộ xúc động và phấn khích, đã lâu lắm rồi khán giả không được thấy họ cùng nhau hát trên sân khấu. Không chỉ “khoe” sự kết hợp ăn ý qua màn góp giọng và vũ đạo đẹp mặt, Jun và Will còn cùng nhau đi xuống để “tiện” giao lưu với các bạn sinh viên. Các bạn sinh viên tranh thủ chụp ảnh kỉ niệm với các thần tượng của mình. Sau Đại học Ngoại thương, BTC Hoa hậu Việt Nam tiếp tục về trường Học viện Báo chí và tuyên truyền vào ngày 12/5 tới để giao lưu và tìm kiếm gương mặt kế nhiệm phù hợp./.

