Đỗ Mỹ Linh:“Trong tình yêu, cảm xúc và sự thấu hiểu mới là quan trọng“

Sau khi kết thúc hành trình đương nhiệm, cô quyết định thay đổi ngoạn mục về hình ảnh, từ nàng hoa hậu “kín như bưng” thường xuyên lựa chọn những thiết kế khoe hình thể nóng bỏng. Hơn nữa, người đẹp còn có những chia sẻ thẳng thắn trước ồn ào yêu đương.

2019 - Một năm nhiều cảm xúc, thăng trầm nhất

PV: Năm 2019 đã khép lại, với chị, đó là một năm như thế nào?

Đỗ Mỹ Linh: Năm 2019 vừa qua có lẽ là một năm để lại nhiều cảm xúc thăng trầm nhất cho Linh từ trước đến nay. Linh rất vui cũng như vô cùng hài lòng về bản thân vì đã dám vứt bỏ rào cản để thử thách chính mình ở nhiều vai trò mới. Song đôi lúc Linh cũng không thể tránh khỏi cảm xúc buồn và hụt hẫng khi mọi thứ không suôn sẻ như mình mong muốn. Tuy nhiên, Linh vẫn không thấy hối tiếc với những điều đã trải qua trong năm 2019 vì mình đã đạt được nhiều hơn mất.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

PV: Cụ thể, chị đã "được" và "mất" những gì?

Đỗ Mỹ Linh: Linh đã làm những việc lần đầu tiên mà trước đây chưa bao giờ làm: lần đầu tham gia gameshow, chương trình thực tế hay việc đóng MV. Linh nghĩ đó cũng là một dấu mốc quan trọng của mình trong năm 2019. Điều Linh "được" là dám thử sức với những vai trò mới trong lĩnh vực nghệ thuật, còn điều "mất" chắc là Linh chưa thể hiện nó một cách tốt nhất và còn gặp rất nhiều khó khăn. Đến khi đối diện với khó khăn, Linh mới biết bản thân còn nhiều thiếu sót và cần phải khắc phục để trưởng thành hơn. Trong năm 2020 sắp tới, Linh mong rằng mình sẽ chín chắn hơn, trưởng thành hơn và làm được nhiều điều hơn so với năm 2019.

PV: Vậy bước sang năm 2020, chị sẽ bắt đầu với những dự án mới như thế nào?

Đỗ Mỹ Linh: Bước sang năm 2020, Linh còn rất nhiều dự định cá nhân nhưng xin phép không tiết lộ vội vì Linh sợ “nói trước bước không qua”. Tuy nhiên bên cạnh đó, Linh vẫn sẽ duy trì hoạt động với vai trò Hoa hậu, sử dụng hình ảnh của mình để viết tiếp hành trình lan toả yêu thương của mình. Hy vọng Linh sẽ thực hiện được những dự định mình đặt ra trong năm mới sắp đến.

PV: Khi việc trở thành MC Đài Truyền hình VN và việc thực hiện các công tác thiện nguyện điều khá quan trọng, chị sẽ sắp xếp công việc như thế nào?

Đỗ Mỹ Linh: Công việc của Linh ở Đài không quá bận, thế nên Linh vẫn có thời gian cho những hoạt động cá nhân và những dự án riêng của mình. Về công tác thiện nguyện, Linh vẫn tham gia cùng với những tổ chức lớn bên ngoài. Bên cạnh đó Linh còn thường xuyên cùng đài đóng góp và tham dự vào những chương trình xã hội từ thiện của bên Đài luôn.

PV: Đỗ Mỹ Linh khi là Hoa hậu và khi là MC khác nhau như thế nào, thưa chị?

Đỗ Mỹ Linh:Hoa hậu thì luôn xuất hiện lộng lẫy cũng như là tâm điểm của mọi sự chú ý. Còn MC truyền hình lại là một công việc khá vất vả, đòi hỏi thời gian rèn luyện, lăn xả để tìm kiếm tin tức. Là MC của Đài nên cách ăn mặc cũng đòi hỏi phải chỉn chu, gọn gàng lịch sự. Danh hiệu Hoa hậu vô cùng cao quý nên số người đạt danh hiệu Hoa hậu tại Việt Nam không hề đại trà. Nhưng MC thì rất nhiều và để trở thành một MC giỏi trong số đông thì Linh cũng cần sự cạnh tranh, đòi hỏi bản thân phải phấn đấu và trau dồi thường xuyên.

PV: Vậy lúc nào chị cảm thấy mình thiếu tự tin nhất?

Đỗ Mỹ Linh: Đó là lúc mà mình thiếu hiểu biết về một vấn đề mà mọi người đang bàn tán hoặc đề cập đến. Khoảnh khắc đó bản thân mình thấy cực kỳ khó chịu vì mình bị mất đi sự chủ động trong câu chuyện của mọi người.

Chẳng ngại sexy, miễn là không quá lố

PV: Gần đây dễ dàng nhận thấy chị luôn xuất hiện với những hình ảnh sexy, quyến rũ. Lý do gì khiến chị có sự "lột xác" ngoạn mục, đáng kể như vậy?

Đỗ Mỹ Linh: Trước đây lúc còn đang đương nhiệm Hoa hậu, khán giả đã có dịp thấy Linh với hình ảnh đi dự sự kiện trong những thiết kế gợi cảm, khoe dáng rồi chứ không riêng gì khoảng thời gian gần đây. Tuy nhiên sau khi trao lại vương miện, Linh mới có thể thoải mái hơn trong việc lựa chọn trang phục để đi ra đường.

Ở độ tuổi hiện tại, Linh cũng không ngại ngần việc cho mọi người thấy mình sexy nữa, miễn là nó không quá “lố” và vẫn giữ được hình ảnh của bản thân. Bên cạnh đó việc đôi lúc sexy một tí cũng là để biến hóa phong cách đa dạng khiến mình không trở nên nhàm chán trong mắt khán giả sau này.

PV: Phải chăng, sự "lột xác" được bắt nguồn từ những lời bình luận cho rằng, "Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là Hoa hậu "nhạt" nhất hiện nay"?

Đỗ Mỹ Linh: Linh nghĩ mình đủ trưởng thành để biết bản thân muốn gì, cần gì. Linh không thay đổi vì những lời chê bai, nhận xét của người khác.

PV: Người ta nói rằng, chị là Hoa hậu có hướng đi khá an toàn?

Đỗ Mỹ Linh: Nếu nói Linh là Hoa hậu có hướng đi an toàn vậy thì những người đó chưa từng quan tâm hay theo dõi các hoạt động mà Linh đã làm trong suốt những năm qua. Đặc biệt với một năm 2019 năng động, Linh hầu như đã bộc lộ những cá tính của mình cũng như bứt phá với nhiều vai trò hoàn toàn mới toanh.

Linh cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ tạo nên một vỏ bọc an toàn cho mình rồi tiếp tục hài lòng với bản thân bao giờ cả. Linh rất thích thử thách, thà cứ làm, rồi sai thì tiếp tục sửa. Điều đó sẽ giúp Linh thay đổi cũng như tiến bộ vượt bậc hơn nhiều.

PV: Chị có nghĩ rằng, sự an toàn quá đôi khi sẽ bị dập khuôn và sẽ khiến hình ảnh của chị trở nên mờ nhạt?

Đỗ Mỹ Linh: Không riêng gì Linh mà bất kỳ ai chọn sự an toàn quá cũng dễ bị rập khuôn và dần trở nên lu mờ trong mắt khán giả về lâu về dài. Có thể mọi người luôn thấy Linh trong hình ảnh của một nàng hậu nên cứ nghĩ Linh an toàn với một phong cách. Tuy nhiên hướng đi của Linh thì lại không hề như vậy, ngoài việc là một Hoa hậu, Linh đã thử sức mình ở nhiều lĩnh vực khác để chứng minh bản thân không hề “một màu”. Có như vậy khán giả mới công nhận mình cũng như các Hoa hậu Việt Nam đều là những bông hoa có cả sắc lẫn hương.

PV: Có thông tin khẳng định chị đã phẫu thuật thẩm mỹ, chị nói gì?

Đỗ Mỹ Linh: Linh thấy phẫu thuật thẩm mỹ không có gì xấu, ở thời điểm này ai cũng có nhu cầu làm đẹp và đó là nhu cầu hoàn toàn thích đáng. Là 1 đại diện cho nhan sắc phụ nữ Việt Nam Linh càng phải ý thức về việc giữ gìn nhan sắc. Linh cũng có sử dụng những biện pháp làm đẹp công nghệ cao như làm da, nâng cơ,...

Đôi mắt là thứ Linh tự tin nhất và Linh không có nhu cầu thay đổi gì nữa, Linh hoàn toàn hài lòng với những thứ mình đang có.

PV: Chị phản ứng thế nào khi khán giả nhận xét: “Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chỉ đẹp khi không cười”?

Đỗ Mỹ Linh: “Cái răng cái tóc là gốc con người”, chưa kể nụ cười lại chính là điểm sáng nhất trên gương mặt của một cô gái, kể cả Linh. Không riêng gì Hoa hậu mà những cô gái bình thường khác khi nở nụ cười tươi mới thực sự thu hút cũng như tạo được thiện cảm cho người đối diện. Vì vậy đối với Linh, lời nhận xét này không hề hợp lý chút nào cả.

PV: Chị có dự định tham gia một cuộc thi nhan sắc quốc tế nào nữa không?

Đỗ Mỹ Linh: Đạt đến ngôi vị cao quý nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có thể nói đã là một bước tiến vô cùng quan trọng của một cô gái trẻ tuổi như Linh. Sau đó Linh cũng đã có cơ hội tiến ra đấu trường nhan sắc Miss World và khẳng định bản thân với các bạn bè quốc tế.

Trong tương lai Linh cũng không có ý định sẽ tiếp tục tham gia một cuộc thi nhan sắc quốc tế nào nữa. Không phải do mình thiếu tự tin về nhan sắc hay kỹ năng mà bây giờ bản thân Linh đã hiểu được để gây ấn tượng tại một cuộc thi nhan sắc cần đạt những tiêu chí như thế nào. Các thế hệ tiếp nối của Linh, các bạn ngày càng trẻ và tràn đầy nhiệt huyết, vì vậy mà Linh muốn để lại những cơ hội đó cho các bạn được thể hiện bản thân mình. Còn Linh, mặc dù hiện tại không có ý định nhưng cũng chưa biết được trong tương lai sẽ có thay đổi gì thì sao, Linh còn trẻ mà.

Còn khá trẻ để nghĩ đến chuyện lập gia đình

PV: Phụ nữ đẹp hơn và sexy hơn khi mà họ đang yêu? Còn chị thì sao?

Đỗ Mỹ Linh: Linh thấy phụ nữ đâu phải cứ khi đang yêu họ mới trở nên đẹp và sexy hơn đâu nhỉ. Không những thế, Linh cũng đã gặp rất nhiều cô nàng độc thân nhưng vẫn vô cùng sắc sảo và thu hút đấy nhé. Theo Linh thấy, một cô gái thật sự đẹp và hấp dẫn nhất là khi cô ấy có một cuộc sống độc lập, tự chủ và thành công cũng như có chính kiến của bản thân mình.

PV: Trên Instagram, chị cũng hay nói về tình yêu, sự vu vơ, nhưng đôi khi cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Có phải chị đang có một mối tình đẹp?

Đỗ Mỹ Linh: Nhiều khi đăng hình Linh cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là thấy một câu quote ý nghĩa hoặc một câu hát hay và mình muốn đưa vào các bài post của mình thôi nè. Đôi khi sự vu vơ của Linh lại dễ khiến khán giả nghĩ sâu xa quá thôi.

PV: Có thông tin chị đang yêu một thiếu gia, thực hư thế nào?

Đỗ Mỹ Linh: Linh xin phép không trả lời câu này nhé. Hơn nữa, Linh muốn giữ chuyện riêng tư cho bản thân, nếu có một mối tình nào, tôi cũng không công khai đâu.

PV: Hiện tại, chị có ý định lập gia đình chưa?

Đỗ Mỹ Linh: Hiện tại Linh còn khá trẻ và còn có rất nhiều dự định dang dở cho sự nghiệp của bản thân. Cho nên Linh chưa vội tính đến chuyện lập gia đình, Linh cần mình phải vững chắc hơn thì mới có thể lo được cho bố mẹ cũng như gia đình nhỏ của mình sau này.

PV: Chị biết yêu từ khi nào?

Đỗ Mỹ Linh: Từ năm lớp 12 (cười). Đúng hơn thì đó chưa hẳn là tình yêu vì đó chỉ là những rung động đầu đời ở lứa tuổi học sinh. Tuy trẻ con nhưng hoàn toàn trong sáng và dễ thương vô cùng.

PV: Có nhiều người cho rằng, Hoa hậu sướng lắm, chỉ việc trang điểm xinh đẹp, ăn mặc sang chảnh đi dự sự kiện là có thể kiếm được bộn tiền, đúng là công việc "ngồi mát ăn bát vàng" và được đại gia đưa đón, chị nghĩ sao?

Đỗ Mỹ Linh: Đó là do họ chỉ nhìn thấy được những bề nổi, hào nhoáng bên ngoài của một Hoa hậu. Hoa hậu không chỉ có sắc mà còn phải có hương nữa. Để có thể truyền cảm hứng cũng như lan tỏa sức ảnh hưởng đến cộng đồng, Linh phải trau dồi rất nhiều thứ và thực hiện nhiều công việc khác mà không hề có thù lao. Thật sự mà nói không có bất kỳ một công việc nào ngồi không, nhàn hạ mà có thể kiếm ra được nhiều tiền cả. Đồng tiền mà Linh nhận được nó đều hoàn toàn xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

PV: Nhận xét nào của khán giả khiến chị cảm thấy khó chịu nhất?

Đỗ Mỹ Linh: Tất cả những nhận xét không đúng về mình đều khiến Linh cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí nhiều khi họ nói mình rất quá đáng và Linh đã định vào tranh luận cho ra nhẽ rồi. Nhưng sau đó lại suy nghĩ là thôi, đó chỉ là thiểu số, chỉ là họ không hiểu hết về mình. Mình cứ tiếp tục cố gắng tập trung làm những việc cần làm, không nên phân tâm và mất thời gian vì những lời nói đó.

PV: Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của chị lúc này?

Đỗ Mỹ Linh: Dĩ nhiên là gia đình rồi. Dù ngoài kia có bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì gia đình vẫn luôn điểm tựa vững chắc nhất của mình.

PV: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!