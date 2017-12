“Đột nhập” hậu trường đêm diễn của Mr. Đàm trên du thuyền 3 triệu đô

Vào đêm Giáng sinh 24/12, Mr. Đàm cùng Hoài Lâm sẽ có một đêm diễn đặc biệt để mở màn cho chuỗi "Dining with the stars" mang tên "Dạ khúc đêm đông" trên du thuyền 5 sao trị giá 3 triệu đô trên sông Sài Gòn. Những ngày này, Mr. Đàm cùng Hoài Lâm đang chạy nước rút để có thể hoàn thiện các phần trình diễn cho đêm dạ tiệc Mới đây, tại một phòng trà ở TP.HCM, thầy trò Mr. Đàm vẫn miệt mài tập luyện hết sức nghiêm túc. Mặc dù thân thiết từ trước và vừa có màn song ca ăn ý trong liveshow Sài Gòn Bolero & Hưng, nhưng vì tính cầu toàn, Mr. Đàm vẫn yêu cầu Hoài Lâm tập với ban nhạc toàn bộ các ca khúc sẽ trình diễn trong đêm 24/12. Đặc biệt, Mr, Đàm cực kỳ chú trọng đến màn song ca bản "Bài thành ca buồn". Đây là ca khúc "ruột" mà anh thường thể hiện vào dịp Giáng sinh. Trước đây, Mr. Đàm đã có màn song ca cực kỳ thành công cùng Mỹ Tâm, giờ đây đến lượt Hoài Lâm có duyên để hát bài này cùng anh. Sau đó, Đàm Vĩnh Hưng và học trò Hoài Lâm tự tay đi chọn trang phục cho đêm diễn. Mr. Đàm tiết lộ anh cùng Hoài Lâm sẽ hóa thân thành những quý ông lịch lãm nhất mùa Giáng sinh để giúp khán giả có những giờ phút khó quên. Du thuyền đêm dạ tiệc âm nhạc trên sông “Dining with the stars” với chủ đề “Dạ khúc đêm đông” sẽ khởi hành từ Cảng Sài Gòn (Quận 4) qua cầu Thủ Thiêm (Quận 2), bắt đầu từ 18h30 đến 22h tối 24/12./.

Vào đêm Giáng sinh 24/12, Mr. Đàm cùng Hoài Lâm sẽ có một đêm diễn đặc biệt để mở màn cho chuỗi "Dining with the stars" mang tên "Dạ khúc đêm đông" trên du thuyền 5 sao trị giá 3 triệu đô trên sông Sài Gòn. Những ngày này, Mr. Đàm cùng Hoài Lâm đang chạy nước rút để có thể hoàn thiện các phần trình diễn cho đêm dạ tiệc Mới đây, tại một phòng trà ở TP.HCM, thầy trò Mr. Đàm vẫn miệt mài tập luyện hết sức nghiêm túc. Mặc dù thân thiết từ trước và vừa có màn song ca ăn ý trong liveshow Sài Gòn Bolero & Hưng, nhưng vì tính cầu toàn, Mr. Đàm vẫn yêu cầu Hoài Lâm tập với ban nhạc toàn bộ các ca khúc sẽ trình diễn trong đêm 24/12. Đặc biệt, Mr, Đàm cực kỳ chú trọng đến màn song ca bản "Bài thành ca buồn". Đây là ca khúc "ruột" mà anh thường thể hiện vào dịp Giáng sinh. Trước đây, Mr. Đàm đã có màn song ca cực kỳ thành công cùng Mỹ Tâm, giờ đây đến lượt Hoài Lâm có duyên để hát bài này cùng anh. Sau đó, Đàm Vĩnh Hưng và học trò Hoài Lâm tự tay đi chọn trang phục cho đêm diễn. Mr. Đàm tiết lộ anh cùng Hoài Lâm sẽ hóa thân thành những quý ông lịch lãm nhất mùa Giáng sinh để giúp khán giả có những giờ phút khó quên. Du thuyền đêm dạ tiệc âm nhạc trên sông “Dining with the stars” với chủ đề “Dạ khúc đêm đông” sẽ khởi hành từ Cảng Sài Gòn (Quận 4) qua cầu Thủ Thiêm (Quận 2), bắt đầu từ 18h30 đến 22h tối 24/12./.