Đức Phúc, Quân A.P và loạt sao Việt ‘tấn công’ Vpop mùa Valentine

Đức Phúc – “Hơn cả yêu”

Tối 11/2, Đức Phúc cho ra mắt MV mới mang tên Hơn cả yêu. Chưa đầy 48h ra mắt, MV ca khúc này nhanh chóng đạt được vị trí top 1 Trending Youtube với hàng triệu lượt xem, đồng thời được cư dân mạng thích thú chia sẻ.

Giai điệu nhẹ nhàng, ca từ lãng mạn kết hợp cùng giọng hát đầy cảm xúc của Đức Phúc giúp sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng được đông đảo khán giả yêu thích. Trước đó, Đức Phúc từng hát live ca khúc này trong đám cưới của cầu thủ Duy Mạnh và được dự đoán là sẽ trở thành hit mới của nam ca sĩ.

MV mới của Đức Phúc gây sốt mạng xã hội.

Trong khi đó, phần hình ảnh của MV lại rất đơn giản nhưng vẫn khiến người xem cảm thấy hạnh phúc lây.

Đức Phúc truyền tải hình ảnh các cặp đôi yêu nhau không phân biệt tuổi tác hay giới tinh vào MV, thậm chí có cả các cặp đôi nổi tiếng trong showbiz Việt như vợ chồng Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang, Đông Nhi – Ông Cao Thắng... nên có thể nói, đây là sản phẩm âm nhạc có dàn khách mời đông nhất nhì Vpop.

"Các cặp đôi trong MV này đều đẹp và đáng ngưỡng mộ", "nghe bài này xong muốn khóc quá, tình yêu của những người kia đẹp thật", "hơn cả yêu là thương", "MV ý nghĩa mùa Valentine", "giọng của Đức Phúc hay quá"... là những bình luận dành tặng lời khen cho MV mới của Đức Phúc.

Quân A.P – “You are my crush” bản remix

Cuối năm 2019, Quân A.P trở lại đường đua Vpop bằng MV You are my crush và mới đây, giọng ca trẻ này tiếp tục tung bản phối mới do producer VRT thực hiện nhân dịp Valentine. Không chỉ là quà Valentine tặng cho fan, đây còn là sản phẩm mở màn cho loạt dự án trong năm 2020 của nam ca sĩ.

Quân A.P

Trước đó, khi ra mắt vào cuối năm 2019, You are my crush do Quân A.P thể hiện nhận được nhiều phản hồi tích cực bởi ca khúc này đánh dấu sự thay đổi mới mẻ trong hình ảnh và âm nhạc của nam ca sĩ. Trong MV, nam ca sĩ thích một cô gái và hội bạn thân của anh cũng vậy.

Do đó, cả nhóm quyết định tìm đủ mọi cách để “cưa đổ” cô gái nhưng mãi không được, nhóm bạn chuyển sang hợp sức giúp đỡ Quân A.P. Cuối cùng, cả nhóm mới biết được cô gái vì mặc cảm đôi chân khuyết tật nên không dám yêu ai nhưng Quân A.P vẫn không ngần ngại tiến đến.

Dương Edward, Hằng Bingboong và loạt sao Việt tung MV “1402 yêu ai phải nói”

Cặp đôi vlogger 9x Lê Hùng, Bạch My vừa ra mắt MV 1402 yêu ai phải nói, với sự góp mặt của nhiều sao Việt như Dương Edward, Hằng BingBoong, Lyly, Xesi, Quang Hùng MasterD… Ngoài ra, vlogger Lê Hùng còn trổ tài “bắn” rap.

Nhiều sao Viêt góp mặt trong MV.

Nội dung MV là câu chuyện xoay quanh 3 cặp đôi và thêm vào đó, không chỉ là tình yêu, ở MV này khán giả sẽ được nhìn thấy nhiều cung bậc khác nhau của trái tim qua các tình huống được diễn ra như tình yêu bị ngăn cản bởi gia đình, tình yêu trẻ con giận hờn cãi vã nhau, tình yêu LGBT…

Thông qua MV, ê kíp thực hiện cũng muốn truyền tải những thông điệp ý nghĩa về tình yêu. Chia sẻ về quá trình thực hiện MV, ê kíp cho biết cả nhóm gặp nhiều khó khăn bởi Dương Edward và Xesi phải thu âm tại Hà Nội vì vướng lịch diễn và những thành viên còn lại thực hiện ở Sài Gòn./.