Dương Cẩm Lynh: “Nếu không đóng góp thì làm ơn yên lặng“

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng và đông đảo các bạn trẻ khắp nơi đã lên tiếng chung tay với cộng đồng phòng chống đại dịch Covid-19. Sự chung tay của họ góp phần lan tỏa những câu chuyện tích cực trong mùa dịch. Tuy nhiên, bên cạnh những người thấu hiểu, trân trọng những sự giúp đỡ này thì vẫn còn một bộ phận cư dân mạng đã có thái độ khá tiêu cực khi đem chuyện từ thiện ra để so sánh khiến nhiều nghệ sĩ ngại công khai việc làm của mình đến với công chúng.





Khi được hỏi nghĩ sao về sự so sánh này, nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh thẳng thắn cho biết: "Xin phép được hỏi thẳng, những người lên tiếng chỉ trích nghệ sĩ làm từ thiện ít hoặc không làm, hay ngồi so sánh để chê bai nghệ sĩ, bản thân họ đã đóng góp được gì cho cộng đồng, cho đất nước hay chưa? Nếu không đóng góp được gì thì làm ơn yên lặng, ngừng chê bai chỉ trích. Người nghệ sĩ kiếm được đồng tiền cũng phải đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt, là thành quả của những tháng ngày lao động. Nên việc người nghệ sĩ dùng đồng tiền của mình vào từ thiện như thế nào là do họ quyết định, chúng ta đừng nên quyết định thay họ".

Ngoài ra, nữ diễn viên 8x cũng chia sẻ thêm rằng, đối với cô tất cả mọi hoạt động thiện nguyện đều là việc làm đáng biểu dương và mỗi nghệ sĩ sẽ có cách làm riêng miễn sao họ thấy phù hợp với hoàn cảnh của mình. Dương Cẩm Lynh cũng tâm sự thêm: "Về phía tôi, tôi có cách làm riêng trong hoạt động từ thiện. Có thể tôi không đi theo sự kiện, nhưng các hoạt động từ thiện hàng năm của cá nhân tôi vẫn cố gắng duy trì. Làm từ thiện bất cứ lúc nào có thể, cho đi ít hay nhiều, đó là do cái tâm của mình. Các nghệ sĩ đóng góp được cho mùa dịch này là điều rất tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là những nghệ sĩ còn lại là không yêu nước. Mỗi người có cách yêu nước của riêng mình chứ".

Ảnh hưởng của Covid-19 khiến việc kinh doanh của nhiều nghệ sĩ gặp khó khăn, Dương Cẩm Lynh đồng cảm với đồng nghiệp và hy vọng dịch nhanh kết thúc để cuộc sống người dân quay trở lại bình thường.

Còn với công việc đóng phim thì tôi cũng đã xác định trước từ cuối năm 2019 là sang năm 2020 sẽ nghỉ ngơi để tập trung chăm sóc con cái. Kế hoạch nghỉ ngơi trùng với thời gian dịch bệnh nên mọi thứ gần như không bị ảnh hưởng gì, chỉ có một số show phải hủy. Tôi nghĩ là mình may mắn hơn nhiều so với các đồng nghiệp đang phải vật lộn chống đỡ với những thiệt hại từ Covid-19. Mong các đồng nghiệp nói riêng và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nói chung sẽ vững tay lái để vượt qua con sóng lớn này", Dương Cẩm Lynh tâm sự.

Trong thời gian hưởng ứng chiến dịch "ở nhà là yêu nước", Dương Cẩm Lynh cho biết, cô chăm sóc cho bản thân bằng việc tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập yoga nâng cao sức khoẻ, tích cực rửa tay bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn, thường xuyên xúc miệng bằng nước muối.

Đối với công việc, cô cũng tận dụng khoảng thời gian này để xem lại những bộ phim mình từng đóng, đọc các phản hồi từ khán giả và theo dõi các tác phẩm điện ảnh mới của thế giới nhằm đúc kết kinh nghiệm cho chính mình cộng thêm tìm hiểu, nghiên cứu về các mô hình kinh doanh mới với mục đích nâng cao sự hiệu quả, hạn chế rủi ro cho các dự án trong tương lai. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng tự tạo niềm vui cho cuộc sống của cá nhân bằng những việc rất đời thường nhưng vô cùng hữu ích như vệ sinh không gian sống, nấu ăn cho gia đình, trò chuyện cùng bố mẹ hay chơi đùa với con trai gần 4 tuổi./.