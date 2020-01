ELRIS sẽ tham gia đại nhạc hội “2020 K-Pop Super Concert“

ELRIS, một trong những nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc sẽ có mặt vào tối 11/1/2020 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để tham gia Đại nhạc hội “2020 K-Pop Super Concert” do VOV kết hợp với Sublime Entertainment Concert Company của Hàn Quốc và công ty truyền thông To&Ro thực hiện, dự kiến thu hút khoảng hàng nghìn người. Đây là một trong các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Hàn Quốc.

Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc ELRIS

Đại nhạc hội “2020 K-Pop Super Concert” là sự kiện âm nhạc lớn đầu tiên của năm 2020, đánh dấu một năm mới đầy sôi động của sân chơi âm nhạc cho giới trẻ Việt Nam và khu vực châu Á.

ELRIS là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 5 thành viên: Bella, Hyesung, Yukyung, Sohee và Karin do công ty Hunus Entertainment thành lập và quản lý. Bella là Trưởng nhóm hay còn gọi là “mẹ” của nhóm, tên do công ty đặt có nghĩa là “đẹp” (trong tiếng Pháp). ELRIS được ra mắt ngày 01/6/2017 với singer We, First. ELRIS từng đạt giải “Best Rookie Group (Female) – Tân binh nữ xuất sắc nhất” năm 2018 tại Korean Entertainment Arts Awards lần thứ 24. Tên Fandom chính thức: BLRIS.