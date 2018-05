Gigi Hadid khoá môi Zayn Malik trên phố giữa tin đồn tái hợp

Mới đây, trang Daily Mail bất ngờ đăng tải loạt ảnh Gigi Hadid và Zayn Malik công khai khoá môi nhau trên phố. Những bức ảnh này được các tay săn ảnh chụp được vào ngày 28/4. Cặp đôi bị bắt gặp đang hôn nhau say đắm trước khu nhà của siêu mẫu 9x ở NoHo, New York. Hình ảnh này được tung ra sau khoảng hơn 1 tháng kể từ khi hai ngôi sao trẻ này tuyên bố chia tay. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Ryan Seacrest để quảng bá cho single "Let me" của anh, Malik chia sẻ anh muốn yêu Gigi mãi mãi. “Tôi khao khát được yêu người đó trong suốt quãng đời còn lại. Thế nhưng mọi thứ thay đổi, và tôi không giữ được cô ấy. Cả hai đều muốn theo đuổi cuộc sống của mình. Đó là suy nghĩ của tôi khi viết ca khúc này”, nam ca sĩ bộc bạch. Thiên thần nội y Gigi Hadid và chàng ca sĩ điển trai Zayn Malik công khai hẹn hò vào năm 2015 và xuất hiện cùng nhau trên trang bìa tạp chí Vogue năm 2017. Tuy nhiên, tháng 3/2018, cặp đôi bất ngờ thông báo chia tay trên trang mạng xã hội khiến nhiều người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Theo tờ The Sun, cả hai quyết định dừng lại vì lịch trình làm việc bận rộn đã đẩy họ ra xa nhau. Những hình ảnh này khiến người hâm mộ đều hy vọng sẽ được thấy chuyện tình đẹp của cặp đôi trong tương lai. Gigi Hadid và Zayn Malik dừng lại cho tiền ủng hộ người vô gia cư trên hè phố./. 5e8157a7bf8aa5df9705c3434de14264/5aeb0e35/2018_05_01/yD7ZT4pxW7zTbWruqmnw/Gigi_Hadid_and_Zayn_Malik_kiss_in_NYC_after_March_split__Daily_Mail.mp4

