Gigi Hadid “đốt cháy” bãi biển Brazil với đồ bơi màu cam nóng bỏng

Gigi Hadid đang có mặt tại bãi biển Ipanema, thuộc vùng Rio de Janeiro, Brazil để chụp ảnh quảng cáo cho một mẫu áo tắm. Siêu mẫu thoải mái vui đùa trên cát, nô đùa cùng sóng biển. Thân hình tuyệt đẹp của Gigi Hadid trong bộ đồ bơi màu cam mang hơi hướng retro. Gigi Hadid dường như rất vui. Cô liên tục cười nói vui vẻ và thoải mái tạo dáng. Mới đây cũng đã có tin tức chính thức Gigi sẽ chính thức sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show năm nay. Cô vừa tái hợp với tình cũ Zayn Malik. Gần đây, Zayn đã bán nhà tại Hertfordshire, England để chuyển đến sống gần hơn với Gigi ở New York. Nguồn tin này cũng cho biết, việc sống ở New York, ở bên cạnh Gigi cũng đã khiến Zayn hạnh phúc, vui vẻ hơn. Tháng trước, cặp đôi cũng tay trong tay tham dự lễ hội Eid của người Hồi giáo. Zayn cũng đang khởi động nhiều dự án âm nhạc tại Mỹ và cảm thấy tràn đầy cảm hứng. Hiện cựu thành viên One Direction đang trong những ngày tháng cuối cùng hoàn thiện bản ghi âm ca khúc mới.

